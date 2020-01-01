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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За добу в Україні виявили 4140 нових випадків COVID-19

За добу в Україні виявили 4140 нових випадків COVID-19
За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 4140 осіб, зафіксували 44 летальних випадки, 1370 пацієнтів одужали.

Про це свідчать дані РНБО та МОЗ станом на ранок неділі, 4 жовтня.

Добовий показник захворюваності знизився, але залишається на високому рівні. До цього чотири дні поспіль в Україні фіксували антирекорди: днем раніше захворіла 4661 особа, 2 жовтня — 4633, 1 жовтня — 4069, 30 вересня — 4027.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 226 462 особи, з них 100 107 видужали, летальних випадків — 4397.

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Теги: коронавірус, статистика
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