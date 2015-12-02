Мешканці луцької багатоповерхівки зможуть економити на теплі

Григорій Недопад, радник міського голови Ігор Поліщук та керівництво ДКП «Луцьктепло» зустрілись із лучанами, які мешкають у багатоповерхових будинках, де безплатно встановлять індивідуальні теплові пункти (ІТП).



Про це повідомляють на сайті



Очільників міста зустріли мешканці багатоквартирних будинків на вулиці Кравчука, 42. Привітавши присутніх, Ігор Поліщук розповів, що встановлення ІТП дозволить їм заощадити до 30 % від тієї суми, яку вони сплачували за тепло раніше. Окрім того, у їх під’їздах будуть встановлені балансувальні клапани, що регулюватимуть рівномірну подачу як на перший, так і на останній поверх будинку. ІТП встановлюється безкоштовно, за умовами програми співпраці Луцької міської ради, ДКП “Луцьктепло” та Євробанку.



В свою чергу, Григорій Недопад наголосив мешканцям будинків на необхідності погашення наявної заборгованості за теплоносій. Він додав, що наразі обладнання готове до встановлення, а всі роботи виконають ще до початку наступного опалювального сезону.



Також посадовці завітали до мешканців багатоквартирного будинку на вулиці Кравчука, 34, де також встановлять ІТП.



Абонентська оплата за його обслуговування становитиме до 20 грн на місяць з кожної квартири, більше ніяких фінансових витрат мешканці не нестимуть. При цьому люди отримають ряд суттєвих переваг – ІТП найвищої якості від італійського виробника, економія на опаленні до 30 %, збалансована подача теплоносія з однаковим тиском для всіх квартир, регуляція обігріву при потеплінні чи похолоданні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перший заступник міського голови, радник міського головита керівництво ДКП «Луцьктепло» зустрілись із лучанами, які мешкають у багатоповерхових будинках, де безплатно встановлять індивідуальні теплові пункти (ІТП).Про це повідомляють на сайті Луцької міськради Очільників міста зустріли мешканці багатоквартирних будинків на вулиці Кравчука, 42. Привітавши присутніх, Ігор Поліщук розповів, що встановлення ІТП дозволить їм заощадити до 30 % від тієї суми, яку вони сплачували за тепло раніше. Окрім того, у їх під’їздах будуть встановлені балансувальні клапани, що регулюватимуть рівномірну подачу як на перший, так і на останній поверх будинку. ІТП встановлюється безкоштовно, за умовами програми співпраці Луцької міської ради, ДКП “Луцьктепло” та Євробанку.В свою чергу, Григорій Недопад наголосив мешканцям будинків на необхідності погашення наявної заборгованості за теплоносій. Він додав, що наразі обладнання готове до встановлення, а всі роботи виконають ще до початку наступного опалювального сезону.Також посадовці завітали до мешканців багатоквартирного будинку на вулиці Кравчука, 34, де також встановлять ІТП.Абонентська оплата за його обслуговування становитиме до 20 грн на місяць з кожної квартири, більше ніяких фінансових витрат мешканці не нестимуть. При цьому люди отримають ряд суттєвих переваг – ІТП найвищої якості від італійського виробника, економія на опаленні до 30 %, збалансована подача теплоносія з однаковим тиском для всіх квартир, регуляція обігріву при потеплінні чи похолоданні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію