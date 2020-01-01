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У Луцьку встановили нове освітлення на чотирьох вулицях. ФОТО

У Луцьку встановили нове освітлення на чотирьох вулицях. ФОТО
Одразу на чотирьох луцьких вулицях встановили сучасні LED-ліхтарі.

Про це у facebook повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

«Облаштували LED-освітлення на вулицях Ветеранів, Наливайка, Січовій, Теремнівській. На вказаних вулицях встановили 177 ліхтарів потужністю 60 Вт.

Тепер тут безпечніше й комфортніше, а вулиці в темну пору доби виглядають зовсім інакше», – пише посадовець.

У Луцьку встановили нове освітлення на чотирьох вулицях. ФОТО
У Луцьку встановили нове освітлення на чотирьох вулицях. ФОТО
У Луцьку встановили нове освітлення на чотирьох вулицях. ФОТО
У Луцьку встановили нове освітлення на чотирьох вулицях. ФОТО
У Луцьку встановили нове освітлення на чотирьох вулицях. ФОТО

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Теги: Ветеранів, Наливайка, Січова, Теремнівська, освітлення
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