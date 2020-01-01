У Луцьку встановили нове освітлення на чотирьох вулицях. ФОТО
Сьогодні, 20:45
Одразу на чотирьох луцьких вулицях встановили сучасні LED-ліхтарі.
Про це у facebook повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
«Облаштували LED-освітлення на вулицях Ветеранів, Наливайка, Січовій, Теремнівській. На вказаних вулицях встановили 177 ліхтарів потужністю 60 Вт.
Тепер тут безпечніше й комфортніше, а вулиці в темну пору доби виглядають зовсім інакше», – пише посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у facebook повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
«Облаштували LED-освітлення на вулицях Ветеранів, Наливайка, Січовій, Теремнівській. На вказаних вулицях встановили 177 ліхтарів потужністю 60 Вт.
Тепер тут безпечніше й комфортніше, а вулиці в темну пору доби виглядають зовсім інакше», – пише посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині закінчилася заборона на вилов раків
Сьогодні, 21:13
У Луцьку встановили нове освітлення на чотирьох вулицях. ФОТО
Сьогодні, 20:45
Україна спростить видання посвідок на тимчасове проживання для ІТ-фахівців з Білорусі
Сьогодні, 20:12
У боулінг-клубі «StrikeCity» – акція для любителів піци*
Сьогодні, 19:40
Alyona Alyonа зробила тату на згадку про подорож до Луцька
Сьогодні, 19:17