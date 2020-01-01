У Луцьку встановили нове освітлення на чотирьох вулицях. ФОТО





Про це у facebook повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.



«Облаштували LED-освітлення на вулицях Ветеранів, Наливайка, Січовій, Теремнівській. На вказаних вулицях встановили 177 ліхтарів потужністю 60 Вт.



Тепер тут безпечніше й комфортніше, а вулиці в темну пору доби виглядають зовсім інакше», – пише посадовець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одразу на чотирьох луцьких вулицях встановили сучасні LED-ліхтарі.Про це у facebook повідомив радник Луцького міського голови«Облаштували LED-освітлення на вулицях Ветеранів, Наливайка, Січовій, Теремнівській. На вказаних вулицях встановили 177 ліхтарів потужністю 60 Вт.Тепер тут безпечніше й комфортніше, а вулиці в темну пору доби виглядають зовсім інакше», – пише посадовець.

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