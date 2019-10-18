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На Волині закінчилася заборона на вилов раків

На Волині закінчилася заборона на вилов раків
Першого жовтня закінчилась заборона на вилов раків у рибогосподарських водних об’єктах Волинської області. Основною метою заборони було захистити членистоногих у період другої линьки, під час якої вони найбільш вразливі, оскільки скидають старий панцирний покрив.

Про це інформує Управління держагентства рибного господарства у Волинській області.

Відтепер дозволяється ловити раків згідно правил любительського та спортивного рибальства. Так, одній особі за добу можна впіймати 30 раків на водоймах загального користування та 50 – на водоймах, де впроваджене платне рибальство. Забороняється вилов цих річкових мешканців у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.

Мінімальний розмір виловленого рака повинен бути не менше, ніж 10 см. При цьому, вилов можна проводити ручним збиранням, раколовкою – «хапкою» з діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм, волосінню з приманкою і рогаткою або «розщепом» – не більше п’яти снастей на ловця.

За порушення правил настає адміністративна відповідальність, яка передбачає штраф у розмірі від 340 до 680 грн, з вилученням знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих водних біоресурсів.

Також, залежно від ступеня завданих збитків, передбачена кримінальна відповідальність, що передбачає накладення штрафу в розмірі від 1 700 до 6 800 грн або обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь, засобів промислу та всього добутого.

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Теги: раки, вилов, заборона
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