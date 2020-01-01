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Найбільшу баржу України для перевезення зернових спустили на воду

Найбільшу баржу України для перевезення зернових спустили на воду
ТОВ «СП«Дунайсудносервіс» та ПрАТ «Дунайсудоремонт» в Ізмаїлі Одеської області завершили будівництво 128-метрової баржі вантажопідйомністю 6 тис. тонн для Світловодського річкового терміналу на Дніпрі, що входить в холдинг «Агровіста».

Про це повідомляє сайт «Порты Украины», пише agronews.ua.

Баржа проекту D-6000, що отримала ім’я Dnipro-AV-01, відноситься до типу «річка-море» і призначена для перевезення зернових вантажів, для чого оснащена люками і відповідними механізмами. Наявність двох трюмів сумарним об’ємом 8 тис. м3 дозволить при необхідності перевозити одночасно дві різні партії вантажу.

Нова баржа дозволить збільшити місткість власного флоту «Агровісти» майже вдвічі.

«Ми побудували термінал, оборот якого складає близько 250 тис. тонн на рік. Ми раніше придбали флот, стали судноплавною компанією і перевозимо порядку 120-140 тис. тонн на рік. Зараз у нас є 2 буксира і 4 баржі загальною вантажопідйомністю 8 тис. тонн. Сьогодні до нашого сімейства приєдналася ще одна баржа вантажопідйомністю 6 тис. тонн. Тобто, тепер ми маємо майже 14 тис. тонн тоннажу. Цей тоннаж нам дозволить, перш за все, обслуговувати наш власний вантажопотік, який формується на Світловодському річковому терміналі. І не тільки на Світловодському, а також ми готові працювати і на інших терміналах по Дніпру», – розповів Юрій Скічко, директор Сетловодского річкового терміналу, співзасновник холдингу «Агровіста».

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Теги: Дніпро, баржа, зерно
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