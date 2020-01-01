На Волині помер військовослужбовець, який захищав нашу країну. ФОТО





Про це повідомляє Марія Менькач у facebook, пише



"Волинь прощалася з ще одним захисником нашої країни.



Максимук Володимир, військовослужбовець, який сміливо та стійко виконував свої обов'язки на Сході України − помер.



Серце чоловіка, батька, Героя нашої Старовижівщини зупинилося 29 вересня. Похований у с. Кукуріки.



Щирі співчуття рідним і близьким та теплі молитви за нашого Героя!" − йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині відійшов у вічність військовий. Йому було 38 років.Про це повідомляєу facebook, пише Вісник "Волинь прощалася з ще одним захисником нашої країни., військовослужбовець, який сміливо та стійко виконував свої обов'язки на Сході України − помер.Серце чоловіка, батька, Героя нашої Старовижівщини зупинилося 29 вересня. Похований у с. Кукуріки.Щирі співчуття рідним і близьким та теплі молитви за нашого Героя!" − йдеться у дописі.

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