На Волині помер військовослужбовець, який захищав нашу країну. ФОТО
Сьогодні, 11:17
На Волині відійшов у вічність військовий. Йому було 38 років.
Про це повідомляє Марія Менькач у facebook, пише Вісник.
"Волинь прощалася з ще одним захисником нашої країни.
Максимук Володимир, військовослужбовець, який сміливо та стійко виконував свої обов'язки на Сході України − помер.
Серце чоловіка, батька, Героя нашої Старовижівщини зупинилося 29 вересня. Похований у с. Кукуріки.
Щирі співчуття рідним і близьким та теплі молитви за нашого Героя!" − йдеться у дописі.
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Про це повідомляє Марія Менькач у facebook, пише Вісник.
"Волинь прощалася з ще одним захисником нашої країни.
Максимук Володимир, військовослужбовець, який сміливо та стійко виконував свої обов'язки на Сході України − помер.
Серце чоловіка, батька, Героя нашої Старовижівщини зупинилося 29 вересня. Похований у с. Кукуріки.
Щирі співчуття рідним і близьким та теплі молитви за нашого Героя!" − йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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