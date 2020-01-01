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На Волині помер військовослужбовець, який захищав нашу країну. ФОТО

На Волині помер військовослужбовець, який захищав нашу країну. ФОТО
На Волині відійшов у вічність військовий. Йому було 38 років.

Про це повідомляє Марія Менькач у facebook, пише Вісник.

"Волинь прощалася з ще одним захисником нашої країни.

Максимук Володимир, військовослужбовець, який сміливо та стійко виконував свої обов'язки на Сході України − помер.

Серце чоловіка, батька, Героя нашої Старовижівщини зупинилося 29 вересня. Похований у с. Кукуріки.

Щирі співчуття рідним і близьким та теплі молитви за нашого Героя!" − йдеться у дописі.

На Волині помер військовослужбовець, який захищав нашу країну. ФОТО
На Волині помер військовослужбовець, який захищав нашу країну. ФОТО
На Волині помер військовослужбовець, який захищав нашу країну. ФОТО
На Волині помер військовослужбовець, який захищав нашу країну. ФОТО
На Волині помер військовослужбовець, який захищав нашу країну. ФОТО

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Теги: військовослужбовець, помер, Володимир Максимум
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