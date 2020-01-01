Україна спростить видання посвідок на тимчасове проживання для ІТ-фахівців з Білорусі

Володимир Зеленський підписав указ щодо спрощення отримання права на проживання в Україні для підприємців і висококваліфікованих спеціалістів, що є громадянами Білорусі, а також для членів їх сімей.



Про це інформують на сайті



Цей документ має на меті посприяти розвитку інвестиційного потенціалу України, залучити висококваліфікованих ІТ-спеціалістів та інноваторів.



Указом №420/2020 передбачається, що Кабмін має запровадити пілотний проект щодо спрощення оформлення посвідок на тимчасове проживання білорусів та продовжити строк їхнього тимчасового перебування до 180 днів.



Окрім цього, планують скоротити строк отримання документів до трьох днів без додаткового виїзду за межі України.



Уряд також має оптимізувати порядок одержання дозволів, а саме скоротити строк його надання до п’яти днів, для працевлаштування білорусів, які є висококваліфікованими ІТ-спеціалістами. Згідно з указом, передбачається надання можливості одержання дозволу за мовчазної згоди.



Окрім цього, Кабмін має забезпечити функціонування єдиного інформаційного порталу та гарячих ліній для надання консультацій громадянам Білорусі, які виявлять бажання працювати в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українипідписав указ щодо спрощення отримання права на проживання в Україні для підприємців і висококваліфікованих спеціалістів, що є громадянами Білорусі, а також для членів їх сімей.Про це інформують на сайті Офісу президента Цей документ має на меті посприяти розвитку інвестиційного потенціалу України, залучити висококваліфікованих ІТ-спеціалістів та інноваторів.Указом №420/2020 передбачається, що Кабмін має запровадити пілотний проект щодо спрощення оформлення посвідок на тимчасове проживання білорусів та продовжити строк їхнього тимчасового перебування до 180 днів.Окрім цього, планують скоротити строк отримання документів до трьох днів без додаткового виїзду за межі України.Уряд також має оптимізувати порядок одержання дозволів, а саме скоротити строк його надання до п’яти днів, для працевлаштування білорусів, які є висококваліфікованими ІТ-спеціалістами. Згідно з указом, передбачається надання можливості одержання дозволу за мовчазної згоди.Окрім цього, Кабмін має забезпечити функціонування єдиного інформаційного порталу та гарячих ліній для надання консультацій громадянам Білорусі, які виявлять бажання працювати в Україні.

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