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Індія випробувала надзвукову балістичну ракету

Індія випробувала надзвукову балістичну ракету
Організація оборонних досліджень та розробок Індії здійснила випробування нової надзвукової балістичної ракети малої дальності "Шаур’я".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANI.

Як зазначається, ракета здатна нести різні види боєголовок, зокрема ядерну.

Ракета може з високою точністю завдавати ударів по цілях на відстані до 800 кілометрів. Нова модифікація ракети має надійти на озброєння збройних сил Індії.

Перед цим в Індії здійснили успішні випробування надзвукової крилатої ракети BrahMos.

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Теги: Індія, балістична ракета, випробування
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