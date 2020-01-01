Індія випробувала надзвукову балістичну ракету





Як передає



Як зазначається, ракета здатна нести різні види боєголовок, зокрема ядерну.



Ракета може з високою точністю завдавати ударів по цілях на відстані до 800 кілометрів. Нова модифікація ракети має надійти на озброєння збройних сил Індії.



Перед цим в Індії здійснили успішні випробування надзвукової крилатої ракети BrahMos.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Організація оборонних досліджень та розробок Індії здійснила випробування нової надзвукової балістичної ракети малої дальності "Шаур’я".Як передає Укрінформ , про це повідомляє агенція ANI Як зазначається, ракета здатна нести різні види боєголовок, зокрема ядерну.Ракета може з високою точністю завдавати ударів по цілях на відстані до 800 кілометрів. Нова модифікація ракети має надійти на озброєння збройних сил Індії.Перед цим в Індії здійснили успішні випробування надзвукової крилатої ракети BrahMos.

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