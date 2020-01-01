Де на Волині виявили нові випадки інфікування коронавірусом станом на 4 жовтня





Про це інформує



Нові випадки виявили: м. Луцьк – 39, Луцький район – 17, м. Нововолинськ – 11, Володимир-Волинський район – 7, Горохівський район – 7, Ківерцівський район – 16, Камінь-Каширський район – 6, Ковельський район – 1, Любомльський район – 5, Любешівський район – 3, Маневицький район – 4, Ратнівський район- 4, Рожищенський район –5, Турійський район – 10, Шацький район - 1.



Загалом, станом на 4 жовтня в області зареєстрували 8591 випадок COVID-19, який підтверджений лабораторно методом ПЛР, з них 521 у дітей та 955 у медичних працівників. Одужали 5307 осіб, з них 349 дітей та 655 медичних працівникыв. 174 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).



Загалом коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 2258 (в т.ч. 50 летальних)

• Луцький район – 899 (в т.ч. 14 летальних)

• м. Нововолинськ – 628 (в т.ч. 14 летальних)

• Іваничівський район – 176 (в т.ч. 2 летальних)

• Володимир-Волинський район – 672 (в т.ч. 7 летальних)

• Горохівський район – 355 (в т.ч. 7 летальних)

• Камінь-Каширський район – 347 (в т.ч. 11 летальних)

• Ківерцівський район – 851 ( в т.ч. 16 летальних)

• Ковельський район – 627 (в т.ч. 16 летальних)

• Локачинський район – 76

• Любомльський район – 158 (в т.ч. 1 летальний)

• Любешівський район – 272 (в т.ч. 5 летальних)

• Маневицький район – 432 ( в т.ч. 12 летальних)

• Ратнівський район – 269 (в т.ч. 10 летальних)

• Рожищенський район – 193 (в т.ч. 4 летальних)

• Старовижівський район – 126 ( в т.ч. 2 летальних)

• Турійський район – 180 ( в тхч. 2 летальний)

• Шацький район – 72 (в т.ч. 1 летальний)



За попередню добу надійшло 135 повідомлень про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення COVID-19 за останню добу обстежили 549 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 136 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали - 19 осіб. Летальних випадків не зареєстрували.Про це інформує Волинська обласна державна адміністрація Нові випадки виявили: м. Луцьк – 39, Луцький район – 17, м. Нововолинськ – 11, Володимир-Волинський район – 7, Горохівський район – 7, Ківерцівський район – 16, Камінь-Каширський район – 6, Ковельський район – 1, Любомльський район – 5, Любешівський район – 3, Маневицький район – 4, Ратнівський район- 4, Рожищенський район –5, Турійський район – 10, Шацький район - 1.Загалом, станом на 4 жовтня в області зареєстрували 8591 випадок COVID-19, який підтверджений лабораторно методом ПЛР, з них 521 у дітей та 955 у медичних працівників. Одужали 5307 осіб, з них 349 дітей та 655 медичних працівникыв. 174 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).Загалом коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 2258 (в т.ч. 50 летальних)• Луцький район – 899 (в т.ч. 14 летальних)• м. Нововолинськ – 628 (в т.ч. 14 летальних)• Іваничівський район – 176 (в т.ч. 2 летальних)• Володимир-Волинський район – 672 (в т.ч. 7 летальних)• Горохівський район – 355 (в т.ч. 7 летальних)• Камінь-Каширський район – 347 (в т.ч. 11 летальних)• Ківерцівський район – 851 ( в т.ч. 16 летальних)• Ковельський район – 627 (в т.ч. 16 летальних)• Локачинський район – 76• Любомльський район – 158 (в т.ч. 1 летальний)• Любешівський район – 272 (в т.ч. 5 летальних)• Маневицький район – 432 ( в т.ч. 12 летальних)• Ратнівський район – 269 (в т.ч. 10 летальних)• Рожищенський район – 193 (в т.ч. 4 летальних)• Старовижівський район – 126 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 180 ( в тхч. 2 летальний)• Шацький район – 72 (в т.ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 135 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення COVID-19 за останню добу обстежили 549 осіб.

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