Де на Волині виявили нові випадки інфікування коронавірусом станом на 4 жовтня
Сьогодні, 11:43
За останню добу на Волині зареєстрували 136 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали - 19 осіб. Летальних випадків не зареєстрували.
Про це інформує Волинська обласна державна адміністрація.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 39, Луцький район – 17, м. Нововолинськ – 11, Володимир-Волинський район – 7, Горохівський район – 7, Ківерцівський район – 16, Камінь-Каширський район – 6, Ковельський район – 1, Любомльський район – 5, Любешівський район – 3, Маневицький район – 4, Ратнівський район- 4, Рожищенський район –5, Турійський район – 10, Шацький район - 1.
Загалом, станом на 4 жовтня в області зареєстрували 8591 випадок COVID-19, який підтверджений лабораторно методом ПЛР, з них 521 у дітей та 955 у медичних працівників. Одужали 5307 осіб, з них 349 дітей та 655 медичних працівникыв. 174 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 2258 (в т.ч. 50 летальних)
• Луцький район – 899 (в т.ч. 14 летальних)
• м. Нововолинськ – 628 (в т.ч. 14 летальних)
• Іваничівський район – 176 (в т.ч. 2 летальних)
• Володимир-Волинський район – 672 (в т.ч. 7 летальних)
• Горохівський район – 355 (в т.ч. 7 летальних)
• Камінь-Каширський район – 347 (в т.ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 851 ( в т.ч. 16 летальних)
• Ковельський район – 627 (в т.ч. 16 летальних)
• Локачинський район – 76
• Любомльський район – 158 (в т.ч. 1 летальний)
• Любешівський район – 272 (в т.ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 432 ( в т.ч. 12 летальних)
• Ратнівський район – 269 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 193 (в т.ч. 4 летальних)
• Старовижівський район – 126 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 180 ( в тхч. 2 летальний)
• Шацький район – 72 (в т.ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 135 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення COVID-19 за останню добу обстежили 549 осіб.
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Про це інформує Волинська обласна державна адміністрація.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 39, Луцький район – 17, м. Нововолинськ – 11, Володимир-Волинський район – 7, Горохівський район – 7, Ківерцівський район – 16, Камінь-Каширський район – 6, Ковельський район – 1, Любомльський район – 5, Любешівський район – 3, Маневицький район – 4, Ратнівський район- 4, Рожищенський район –5, Турійський район – 10, Шацький район - 1.
Загалом, станом на 4 жовтня в області зареєстрували 8591 випадок COVID-19, який підтверджений лабораторно методом ПЛР, з них 521 у дітей та 955 у медичних працівників. Одужали 5307 осіб, з них 349 дітей та 655 медичних працівникыв. 174 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 2258 (в т.ч. 50 летальних)
• Луцький район – 899 (в т.ч. 14 летальних)
• м. Нововолинськ – 628 (в т.ч. 14 летальних)
• Іваничівський район – 176 (в т.ч. 2 летальних)
• Володимир-Волинський район – 672 (в т.ч. 7 летальних)
• Горохівський район – 355 (в т.ч. 7 летальних)
• Камінь-Каширський район – 347 (в т.ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 851 ( в т.ч. 16 летальних)
• Ковельський район – 627 (в т.ч. 16 летальних)
• Локачинський район – 76
• Любомльський район – 158 (в т.ч. 1 летальний)
• Любешівський район – 272 (в т.ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 432 ( в т.ч. 12 летальних)
• Ратнівський район – 269 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 193 (в т.ч. 4 летальних)
• Старовижівський район – 126 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 180 ( в тхч. 2 летальний)
• Шацький район – 72 (в т.ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 135 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення COVID-19 за останню добу обстежили 549 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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