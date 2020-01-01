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У Парижі жінка знайшла у підвалі валізу із понад пів мільйона євро

У Парижі жінка знайшла у підвалі валізу із понад пів мільйона євро
Мешканка Парижа повідомила поліції, що знайшла валізу з понад 500 тисячами євро.

Про це повідомляє 5 канал з посиланням на LeParisien.

Валізу з грошима знайшли у підвалі елітного району поблизу Марсового поля. У будинку є квартира, яку 55-річна Анна отримала у спадок від матері.

У серпні вона доручила рієлторам підготувати квартиру на продаж і тоді постало питання щодо підвалу. Його займала інша людина, хоча за документами він належав Анні.

Жінка залишила записку мешканцю підвалу, а за місяць після того, як ніхто не відповів, вона викликала слюсаря.

Після відкриття підвалу в ньому знайшли валізу, набиту купюрами номіналом у 100, 50 та 10 євро. Загальна сума становила понад 500 тисяч.

Поліція передала знахідку колегам з бригади фінансових розслідувань, які займаються грошовими злочинами.

За попередніми даними, валіза має кримінальний слід, тож жінка не зможе собі її забрати.

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Теги: гроші, валіза, підвал
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