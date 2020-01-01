У Луцьку відремонтують будівлю пенсійного фонду
Сьогодні, 12:21
У Луцьку планують відремонтувати Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області.
Інформацію про відповідну послугу оприлюднили на Prozorro, пише Район.Бізнес.
Замовником є Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області.
Капітальний ремонт адміністративного приміщення пенсійного фонду повинні провести за адресою вулиця Кравчука, 22В. Очікувана вартість послуги – понад 783 тисячі гривень. Аукціон запланували на 5 жовтня цього року.
Закінчити ремонт приміщення повинні до 31 жовтня цього року.
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Інформацію про відповідну послугу оприлюднили на Prozorro, пише Район.Бізнес.
Замовником є Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області.
Капітальний ремонт адміністративного приміщення пенсійного фонду повинні провести за адресою вулиця Кравчука, 22В. Очікувана вартість послуги – понад 783 тисячі гривень. Аукціон запланували на 5 жовтня цього року.
Закінчити ремонт приміщення повинні до 31 жовтня цього року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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