У Луцьку відремонтують будівлю пенсійного фонду





Інформацію про відповідну послугу оприлюднили на Prozorro, пише



Замовником є Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області.



Капітальний ремонт адміністративного приміщення пенсійного фонду повинні провести за адресою вулиця Кравчука, 22В. Очікувана вартість послуги – понад 783 тисячі гривень. Аукціон запланували на 5 жовтня цього року.



Закінчити ремонт приміщення повинні до 31 жовтня цього року.

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