У місті на Волині виділили майже 6 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом





Зокрема, придбали медикаментів, деззасобів, засобів індивідуального захисту на 3,96 мільйона, медичного обладнання на 734 тисячі гривень. Про це інформують на сайті



На харчування медичних працівників спрямували 10 тисяч гривень.



Виплатили 728,7 тисячі гривень премії медичним працівникам, які безпосередньо зайняті у лікуванні пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19.



На функціонування карантинно-контрольно-пропускних пунктів в режимі надзвичайної ситуації, пов’язаної з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб, на в’їздах до міста та виїздах з нього скерували 10,8 тисячі гривень.



Передали субвенцію обласному бюджету на заходи із запобігання поширенню та забезпеченню лікування коронавірусної інфекції COVID-19 у сумі 200 тисяч гривень.



До слова, через велику кількість хворих на коронавірус



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За інформацією фінансового управління виконавчого комітету, станом на 1 жовтня головними розпорядниками коштів бюджету міста на заходи із запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19 спрямували кошти в сумі 5,64 мільйона гривень.Зокрема, придбали медикаментів, деззасобів, засобів індивідуального захисту на 3,96 мільйона, медичного обладнання на 734 тисячі гривень. Про це інформують на сайті Нововолинської міськради На харчування медичних працівників спрямували 10 тисяч гривень.Виплатили 728,7 тисячі гривень премії медичним працівникам, які безпосередньо зайняті у лікуванні пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19.На функціонування карантинно-контрольно-пропускних пунктів в режимі надзвичайної ситуації, пов’язаної з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб, на в’їздах до міста та виїздах з нього скерували 10,8 тисячі гривень.Передали субвенцію обласному бюджету на заходи із запобігання поширенню та забезпеченню лікування коронавірусної інфекції COVID-19 у сумі 200 тисяч гривень.До слова, через велику кількість хворих на коронавірус 5 шкіл та 1 дитсадок у місті припинили роботу

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