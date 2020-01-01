В Ужгороді презентували листівки з аудіоекскурсіями





Як передає Людмила Сюзева під час онлайн-презентації проєкту в Фейсбуці.



За її словами, метою проєкту було заохотити дорослих та дітей – ужгородців, а також туристів – до пізнання історії та культури Ужгорода, а також створити туристичну промоцію місту. В результаті вісім екскурсоводів розробили 10 тематичних маршрутів, які завантажили українською та англійською мовами на платформу мобільного додатку izi.travel. До кожної аудіоекскурсії розробили листівку.



"На звороті кожної листівочки є короткий опис локацій маршруту і QR-код, відсканувавши який, ви автоматично потрапляєте на платформу мобільного застосунку, де є сам аудіогід. Коли ви йдете маршрутом, спрацьовують тригер-зони, і ви чуєте цікаві історії про ті чи інші локації, які озвучили самі автори маршруту", — пояснила Сюзева в коментарі "Суспільне Закарпаття".



Так, гід Юрій Яновський, зокрема, розробив дві екскурсії для проєкту. Одна з них – "Ботанічні дива Ужгорода". В ній ідеться про екзотичні рослини, які ростуть у місті.





"Розказую дуже багато про кедр. Справжні ліванські кедри ростуть в Ужгороді: ростуть і біля колишнього універмагу "Україна", і біля ректорату. Мене дуже вразило дерево, на яке мало хто з ужгородців звертає увагу — Адамове дерево, його ще алюмінієвим деревом називають. За китайською версією, саме на цьому дереві відпочиває птах щастя фенікс", — розповів Яновський.



Друга його екскурсія присвячена храмам. Екскурсовод розповів, що ця аудіолистівка розповідає багато про Кафедральний собор, пояснює, чому його збудували саме в Ужгороді.



"Розповідається про римо-католицьку та реформатську церкви, про православну церкву на набережній. Горянська ротонда не ввійшла в маршрут, але є також інформація про неї", — пояснив гід.



Найдовша екскурсія проєкту – майже чотири кілометри, найкоротша – "Прогулянка набережною під липами" — 560 метрів. Її авторка – Тетяна Літераті.



"Можна розказати дуже багато цікавого про набережну, а зазвичай екскурсоводи там мало проводять екскурсій. Тому я вирішила це виправити. І на основі деяких своїх публікацій, які я писала раніше, зробила такий маршрут про кожну з будівель від Лінгвістичної гімназії до пам’ятника Пушкіну. Майже про кожну будівлю", — сказала Літераті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Закарпаття створили сувенірні набори інтерактивних листівок з тематичними маршрутами для самостійних прогулянок містом "Пізнай Ужгород" та аудіогіди до них.Як передає Укрінформ , про це розповіла авторка ідеїпід час онлайн-презентації проєкту в Фейсбуці.За її словами, метою проєкту було заохотити дорослих та дітей – ужгородців, а також туристів – до пізнання історії та культури Ужгорода, а також створити туристичну промоцію місту. В результаті вісім екскурсоводів розробили 10 тематичних маршрутів, які завантажили українською та англійською мовами на платформу мобільного додатку izi.travel. До кожної аудіоекскурсії розробили листівку."На звороті кожної листівочки є короткий опис локацій маршруту і QR-код, відсканувавши який, ви автоматично потрапляєте на платформу мобільного застосунку, де є сам аудіогід. Коли ви йдете маршрутом, спрацьовують тригер-зони, і ви чуєте цікаві історії про ті чи інші локації, які озвучили самі автори маршруту", — пояснила Сюзева в коментарі "Суспільне Закарпаття".Так, гід, зокрема, розробив дві екскурсії для проєкту. Одна з них – "Ботанічні дива Ужгорода". В ній ідеться про екзотичні рослини, які ростуть у місті."Розказую дуже багато про кедр. Справжні ліванські кедри ростуть в Ужгороді: ростуть і біля колишнього універмагу "Україна", і біля ректорату. Мене дуже вразило дерево, на яке мало хто з ужгородців звертає увагу — Адамове дерево, його ще алюмінієвим деревом називають. За китайською версією, саме на цьому дереві відпочиває птах щастя фенікс", — розповів Яновський.Друга його екскурсія присвячена храмам. Екскурсовод розповів, що ця аудіолистівка розповідає багато про Кафедральний собор, пояснює, чому його збудували саме в Ужгороді."Розповідається про римо-католицьку та реформатську церкви, про православну церкву на набережній. Горянська ротонда не ввійшла в маршрут, але є також інформація про неї", — пояснив гід.Найдовша екскурсія проєкту – майже чотири кілометри, найкоротша – "Прогулянка набережною під липами" — 560 метрів. Її авторка –"Можна розказати дуже багато цікавого про набережну, а зазвичай екскурсоводи там мало проводять екскурсій. Тому я вирішила це виправити. І на основі деяких своїх публікацій, які я писала раніше, зробила такий маршрут про кожну з будівель від Лінгвістичної гімназії до пам’ятника Пушкіну. Майже про кожну будівлю", — сказала Літераті.

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