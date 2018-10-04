Військові волинської бригади розгорнули їдальню, де годують постраждалих від пожежі на Сході. ФОТО





Про це на своїй сторінці інформує



«Рішенням командира нашої 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковника Сергія Войченка в одному з сіл із числа тих, що найбільше постраждали від масштабної пожежі, і перебувають у смузі відповідальності бригади, силами військової частини облаштували їдальню для місцевих жителів, які зазнали лиха. Смачні й гарячі перші та другі страви, салати, солодощі та фрукти, – кожен із постраждалих матиме можливість втамувати голод у військовій їдальні, яка діятиме в селі доти, доки в ній буде потреба...», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військові 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого облаштували своїми силами їдальню для жителів Луганщини, які постраждали від масштабних пожеж.Про це на своїй сторінці інформує пресслужба бригади «Рішенням командира нашої 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковника Сергія Войченка в одному з сіл із числа тих, що найбільше постраждали від масштабної пожежі, і перебувають у смузі відповідальності бригади, силами військової частини облаштували їдальню для місцевих жителів, які зазнали лиха. Смачні й гарячі перші та другі страви, салати, солодощі та фрукти, – кожен із постраждалих матиме можливість втамувати голод у військовій їдальні, яка діятиме в селі доти, доки в ній буде потреба...», – йдеться у дописі.

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