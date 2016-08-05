вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За п'яну їзду водій на Волині хотів відкупитись від патрульних за 5 тисяч гривень

За п'яну їзду водій на Волині хотів відкупитись від патрульних за 5 тисяч гривень
У селі Струмівка п’яний водій хотів відкупитися від адміністративної відповідальності за п’ять тисяч гривень. Натомість за рішенням суду він заплатить понад 17 тисяч гривень штрафу за намагання дати хабар правоохоронцям.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".

Так, 30 липня через порушення правил дорожнього руху поліцейські зупинили водія «Seat Inca» на вулиці Івана Богуна у Струмівці Відзначимо, що водій був у стані алкогольного сп’яніння.

Втім, перебуваючи в службовому автомобілі, чоловік намагався уникнути адміністративної відповідальності, запропонувавши правоохоронцям п’ять тисяч гривень неправомірної вигоди.

Під час досудового розслідування між прокурором та підозрюваним була укладена угода про визнання винуватості.

Тож суд призначив водію покарання у виді 1030 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч 510 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гроші, поліція, п'яний водій, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За п'яну їзду водій на Волині хотів відкупитись від патрульних за 5 тисяч гривень
Сьогодні, 14:50
Військові волинської бригади розгорнули їдальню, де годують постраждалих від пожежі на Сході. ФОТО
Сьогодні, 14:22
На Волині водій маршрутки відмовився брати оплату за проїзд монетами
Сьогодні, 13:51
В Ужгороді презентували листівки з аудіоекскурсіями
Сьогодні, 13:22
У місті на Волині виділили майже 6 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом
Сьогодні, 12:53
Схожі новини
У Луцьку водій хотів відкупитися від патрульних за 5 тисяч гривень У Луцьку водій хотів відкупитися від патрульних за 5 тисяч гривень
14 вересень, 06:19
У Луцьку п'яний водій хотів відкупитись від патрульних за 5 тисяч гривень, а сплатить вдвічі більше У Луцьку п'яний водій хотів відкупитись від патрульних за 5 тисяч гривень, а сплатить вдвічі більше
05 серпень, 04:20
На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліції На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліції
22 червень, 07:18
На Волині працівниця банку привласнила 350 тисяч гривень На Волині працівниця банку привласнила 350 тисяч гривень
05 серпень, 2016, 13:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За п'яну їзду водій на Волині хотів відкупитись від патрульних за 5 тисяч гривень
Сьогодні, 14:50
 0
Військові волинської бригади розгорнули їдальню, де годують постраждалих від пожежі на Сході. ФОТО
Сьогодні, 14:22
 0
На Волині водій маршрутки відмовився брати оплату за проїзд монетами
Сьогодні, 13:51
 0
В Ужгороді презентували листівки з аудіоекскурсіями
Сьогодні, 13:22
 0
У місті на Волині виділили майже 6 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом
Сьогодні, 12:53
 0
Медіа
відео
1/8