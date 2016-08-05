За п'яну їзду водій на Волині хотів відкупитись від патрульних за 5 тисяч гривень





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



Так, 30 липня через порушення правил дорожнього руху поліцейські зупинили водія «Seat Inca» на вулиці Івана Богуна у Струмівці Відзначимо, що водій був у стані алкогольного сп’яніння.



Втім, перебуваючи в службовому автомобілі, чоловік намагався уникнути адміністративної відповідальності, запропонувавши правоохоронцям п’ять тисяч гривень неправомірної вигоди.



Під час досудового розслідування між прокурором та підозрюваним була укладена угода про визнання винуватості.



Тож суд призначив водію покарання у виді 1030 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч 510 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Струмівка п’яний водій хотів відкупитися від адміністративної відповідальності за п’ять тисяч гривень. Натомість за рішенням суду він заплатить понад 17 тисяч гривень штрафу за намагання дати хабар правоохоронцям.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини" Так, 30 липня через порушення правил дорожнього руху поліцейські зупинили водія «Seat Inca» на вулиці Івана Богуна у Струмівці Відзначимо, що водій був у стані алкогольного сп’яніння.Втім, перебуваючи в службовому автомобілі, чоловік намагався уникнути адміністративної відповідальності, запропонувавши правоохоронцям п’ять тисяч гривень неправомірної вигоди.Під час досудового розслідування між прокурором та підозрюваним була укладена угода про визнання винуватості.Тож суд призначив водію покарання у виді 1030 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч 510 гривень.

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