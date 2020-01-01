У Туреччині вакцини від коронавірусу почали випробовувати на людях





Про це йдеться в доповіді глави МОЗ Фахреттіна Коджі президенту Республіки Реджепу Таїпу Ердогану, повідомляє



Міністр інформував, що випробування на людях одного з препаратів можуть завершитися через тиждень-максимум десять днів.



Своєю чергою турецький лідер зазначив, що найближчим часом очікує початку виробництва власної вакцини та застосування її на людях.



Нагадаємо: за останніми даними, у Туреччині зафіксували 323 014 випадків зараження COVID-19, з них 283 868 закінчилися одужанням і 8384 - смертю. Країна займає 18 місце у світі за кількістю інфікованих.



Раніше влада Туреччини дозволила проведення клінічних випробувань на людях однієї з двох вакцин проти коронавірусу, тестування на тваринах яких завершилося успішно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Туреччині почалося тестування на людях відразу трьох вакцин від коронавірусу Covid-19 власного виробництва.Про це йдеться в доповіді глави МОЗпрезиденту Республіки, повідомляє Укрінформ із посиланням на Anadolu Міністр інформував, що випробування на людях одного з препаратів можуть завершитися через тиждень-максимум десять днів.Своєю чергою турецький лідер зазначив, що найближчим часом очікує початку виробництва власної вакцини та застосування її на людях.Нагадаємо: за останніми даними, у Туреччині зафіксували 323 014 випадків зараження COVID-19, з них 283 868 закінчилися одужанням і 8384 - смертю. Країна займає 18 місце у світі за кількістю інфікованих.Раніше влада Туреччини дозволила проведення клінічних випробувань на людях однієї з двох вакцин проти коронавірусу, тестування на тваринах яких завершилося успішно.

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