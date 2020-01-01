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У Туреччині вакцини від коронавірусу почали випробовувати на людях

У Туреччині вакцини від коронавірусу почали випробовувати на людях
У Туреччині почалося тестування на людях відразу трьох вакцин від коронавірусу Covid-19 власного виробництва.

Про це йдеться в доповіді глави МОЗ Фахреттіна Коджі президенту Республіки Реджепу Таїпу Ердогану, повідомляє Укрінформ із посиланням на Anadolu.

Міністр інформував, що випробування на людях одного з препаратів можуть завершитися через тиждень-максимум десять днів.

Своєю чергою турецький лідер зазначив, що найближчим часом очікує початку виробництва власної вакцини та застосування її на людях.

Нагадаємо: за останніми даними, у Туреччині зафіксували 323 014 випадків зараження COVID-19, з них 283 868 закінчилися одужанням і 8384 - смертю. Країна займає 18 місце у світі за кількістю інфікованих.

Раніше влада Туреччини дозволила проведення клінічних випробувань на людях однієї з двох вакцин проти коронавірусу, тестування на тваринах яких завершилося успішно.

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Теги: Туреччина, вакцина, коронавірус, випробування
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