У Туреччині вакцини від коронавірусу почали випробовувати на людях
Сьогодні, 15:19
У Туреччині почалося тестування на людях відразу трьох вакцин від коронавірусу Covid-19 власного виробництва.
Про це йдеться в доповіді глави МОЗ Фахреттіна Коджі президенту Республіки Реджепу Таїпу Ердогану, повідомляє Укрінформ із посиланням на Anadolu.
Міністр інформував, що випробування на людях одного з препаратів можуть завершитися через тиждень-максимум десять днів.
Своєю чергою турецький лідер зазначив, що найближчим часом очікує початку виробництва власної вакцини та застосування її на людях.
Нагадаємо: за останніми даними, у Туреччині зафіксували 323 014 випадків зараження COVID-19, з них 283 868 закінчилися одужанням і 8384 - смертю. Країна займає 18 місце у світі за кількістю інфікованих.
Раніше влада Туреччини дозволила проведення клінічних випробувань на людях однієї з двох вакцин проти коронавірусу, тестування на тваринах яких завершилося успішно.
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Про це йдеться в доповіді глави МОЗ Фахреттіна Коджі президенту Республіки Реджепу Таїпу Ердогану, повідомляє Укрінформ із посиланням на Anadolu.
Міністр інформував, що випробування на людях одного з препаратів можуть завершитися через тиждень-максимум десять днів.
Своєю чергою турецький лідер зазначив, що найближчим часом очікує початку виробництва власної вакцини та застосування її на людях.
Нагадаємо: за останніми даними, у Туреччині зафіксували 323 014 випадків зараження COVID-19, з них 283 868 закінчилися одужанням і 8384 - смертю. Країна займає 18 місце у світі за кількістю інфікованих.
Раніше влада Туреччини дозволила проведення клінічних випробувань на людях однієї з двох вакцин проти коронавірусу, тестування на тваринах яких завершилося успішно.
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