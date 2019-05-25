За втечу з місця аварії суд оштрафував волинянина





Про це пише



У місті Ківерці, по вулиці Чкалова, керуючи автівкою чоловік не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та зіткнувся з іншою автівкою. В результаті дорожньо-транспортної пригоди автомобілі отримали механічні пошкодження. Разом з тим чоловік залишив місце дорожньо-транспортної пригоди, не повідомивши працівників поліції.



У судовому засіданні водій провину у вчиненому визнав.



Суд постановив визнати винним чоловіка та накласти штраф у розмірі 340 гривень.

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