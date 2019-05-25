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За втечу з місця аварії суд оштрафував волинянина

За втечу з місця аварії суд оштрафував волинянина
Ківерцівський районний суд Волинської області, розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, що спричинив дорожньо-транспортну пригоду.

Про це пише Район.Ківерці.

У місті Ківерці, по вулиці Чкалова, керуючи автівкою чоловік не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та зіткнувся з іншою автівкою. В результаті дорожньо-транспортної пригоди автомобілі отримали механічні пошкодження. Разом з тим чоловік залишив місце дорожньо-транспортної пригоди, не повідомивши працівників поліції.

У судовому засіданні водій провину у вчиненому визнав.

Суд постановив визнати винним чоловіка та накласти штраф у розмірі 340 гривень.

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Теги: суд, штраф, аварія
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