За втечу з місця аварії суд оштрафував волинянина
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Ківерцівський районний суд Волинської області, розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, що спричинив дорожньо-транспортну пригоду.
Про це пише Район.Ківерці.
У місті Ківерці, по вулиці Чкалова, керуючи автівкою чоловік не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та зіткнувся з іншою автівкою. В результаті дорожньо-транспортної пригоди автомобілі отримали механічні пошкодження. Разом з тим чоловік залишив місце дорожньо-транспортної пригоди, не повідомивши працівників поліції.
У судовому засіданні водій провину у вчиненому визнав.
Суд постановив визнати винним чоловіка та накласти штраф у розмірі 340 гривень.
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Про це пише Район.Ківерці.
У місті Ківерці, по вулиці Чкалова, керуючи автівкою чоловік не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та зіткнувся з іншою автівкою. В результаті дорожньо-транспортної пригоди автомобілі отримали механічні пошкодження. Разом з тим чоловік залишив місце дорожньо-транспортної пригоди, не повідомивши працівників поліції.
У судовому засіданні водій провину у вчиненому визнав.
Суд постановив визнати винним чоловіка та накласти штраф у розмірі 340 гривень.
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