Маршрутка у Києві збила трьох людей, є загиблі. ФОТО
Сьогодні, 18:39
У Києві трапилась смертельна аварія за участю маршрутного таксі.
На проспекті Свободи водій автобуса збив трьох людей, одна жінка загинула, повідомляє Київ оперативний.
Зі слів свідків, люди переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. Водій маршрутного таксі не зупинився і збив їх.
"Одна жінка залишилася під автобусом і ”швидка”, яка приїхала на місце, констатувала факт смерті. Ще двох людей госпіталізували", – повідомили очевидці.
Водій маршрутки сказав, що у нього відмовили гальма.
На місце виїхала слідчо-оперативна група.
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На проспекті Свободи водій автобуса збив трьох людей, одна жінка загинула, повідомляє Київ оперативний.
Зі слів свідків, люди переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. Водій маршрутного таксі не зупинився і збив їх.
"Одна жінка залишилася під автобусом і ”швидка”, яка приїхала на місце, констатувала факт смерті. Ще двох людей госпіталізували", – повідомили очевидці.
Водій маршрутки сказав, що у нього відмовили гальма.
На місце виїхала слідчо-оперативна група.
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