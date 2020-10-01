Apple запатентувала екран, який сам відновлюватиметься від подряпин





Про це пише в суботу



Як зазначають в компанії, "цей пристрій може мати шарнір, який дозволятиме екрану згинатися навколо осі вигину", що вже зустрічалося в інших моделях.



Водночас шар покриття дисплею може містити еластомер у гнучкій частині. Під час роботи пристрою дисплей може подряпатися або потертися. Для того, щоби зберегти естетику та зменшити кількість вм'ятин, подряпин чи інших пошкоджень, на дисплей наноситиметься шар матеріалу, що самовідновлюється.



"Самовідновлення може бути ініційоване або прискорене зовнішнім теплом, світлом, електричним струмом чи іншим видом зовнішнього впливу", - зауважує видання.



Якщо для відновлення буде залучене тепло, шар покриття дисплея може включати прозорі провідні елементи, які генеруватимуть тепло. Це можна зробити або за графіком, або самим користувачем.



Для підвищення гнучкості покриття дисплея може застосовуватися прозорий діелектричний шар із прорізами. Щілини можуть бути заповнені відповідним матеріалом, який буде невидимим і водночас еластичним.



Оскільки йдеться лише про патент, то наразі невідомо, коли Apple планує випустити перший пристрій за цією технологією і чи планує взагалі. Компанії часто використовують патенти для того, аби конкуренти не почали розробляти подібні технології.



Як зазначає The Verge, «самовідновлюваний матеріал» — технологія, яка досі не використовувалася для екранів пристроїв, але була присутня принаймні в одному смартфоні. Йдеться про LG G Flex 2013 року виробництва, де такий матеріал був нанесений на корпус, але ефективного захисту він не забезпечував.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патентне відомство США опублікувало заявку від Apple щодо складного електронного девайса у вигляді телефону або планшету з гнучким екраном, який може самовідновлюватися від подряпин чи інших пошкоджень.Про це пише в суботу Patently Apple , передає Укрінформ Як зазначають в компанії, "цей пристрій може мати шарнір, який дозволятиме екрану згинатися навколо осі вигину", що вже зустрічалося в інших моделях.Водночас шар покриття дисплею може містити еластомер у гнучкій частині. Під час роботи пристрою дисплей може подряпатися або потертися. Для того, щоби зберегти естетику та зменшити кількість вм'ятин, подряпин чи інших пошкоджень, на дисплей наноситиметься шар матеріалу, що самовідновлюється."Самовідновлення може бути ініційоване або прискорене зовнішнім теплом, світлом, електричним струмом чи іншим видом зовнішнього впливу", - зауважує видання.Якщо для відновлення буде залучене тепло, шар покриття дисплея може включати прозорі провідні елементи, які генеруватимуть тепло. Це можна зробити або за графіком, або самим користувачем.Для підвищення гнучкості покриття дисплея може застосовуватися прозорий діелектричний шар із прорізами. Щілини можуть бути заповнені відповідним матеріалом, який буде невидимим і водночас еластичним.Оскільки йдеться лише про патент, то наразі невідомо, коли Apple планує випустити перший пристрій за цією технологією і чи планує взагалі. Компанії часто використовують патенти для того, аби конкуренти не почали розробляти подібні технології.Як зазначає The Verge, «самовідновлюваний матеріал» — технологія, яка досі не використовувалася для екранів пристроїв, але була присутня принаймні в одному смартфоні. Йдеться про LG G Flex 2013 року виробництва, де такий матеріал був нанесений на корпус, але ефективного захисту він не забезпечував.

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