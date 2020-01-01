Медзаклади Волині отримали майже 200 мільйонів гривень виплат





Такі дані опублікували на сайті Національної служби здоров'я України, пише



Зазначимо, що в цьому місяці сума виплат була суттєво меншою, аніж у попередньому. У серпні лікарні отримали 248,7 мільйона гривень.



Нагадаємо, з 1 квітня 2020 року на нову систему фінансування перейшли медзаклади, що надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу. Лікувальні установи укладають договори з НСЗУ, згідно з якими отримують щомісячні виплати за надані медичні послуги населенню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вересні медичні заклади Волині отримали 198 мільйонів гривень виплат за програмами медичних гарантій.Такі дані опублікували на сайті Національної служби здоров'я України, пише Район.Медицина Зазначимо, що в цьому місяці сума виплат була суттєво меншою, аніж у попередньому. У серпні лікарні отримали 248,7 мільйона гривень.Нагадаємо, з 1 квітня 2020 року на нову систему фінансування перейшли медзаклади, що надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу. Лікувальні установи укладають договори з НСЗУ, згідно з якими отримують щомісячні виплати за надані медичні послуги населенню.

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