Медзаклади Волині отримали майже 200 мільйонів гривень виплат
Сьогодні, 08:17
У вересні медичні заклади Волині отримали 198 мільйонів гривень виплат за програмами медичних гарантій.
Такі дані опублікували на сайті Національної служби здоров'я України, пише Район.Медицина.
Зазначимо, що в цьому місяці сума виплат була суттєво меншою, аніж у попередньому. У серпні лікарні отримали 248,7 мільйона гривень.
Нагадаємо, з 1 квітня 2020 року на нову систему фінансування перейшли медзаклади, що надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу. Лікувальні установи укладають договори з НСЗУ, згідно з якими отримують щомісячні виплати за надані медичні послуги населенню.
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Такі дані опублікували на сайті Національної служби здоров'я України, пише Район.Медицина.
Зазначимо, що в цьому місяці сума виплат була суттєво меншою, аніж у попередньому. У серпні лікарні отримали 248,7 мільйона гривень.
Нагадаємо, з 1 квітня 2020 року на нову систему фінансування перейшли медзаклади, що надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу. Лікувальні установи укладають договори з НСЗУ, згідно з якими отримують щомісячні виплати за надані медичні послуги населенню.
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