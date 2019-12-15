Турнір пам'яті Олексія Веремійчика: «Старий Луцьк» переміг БК «Рівне». ФОТО

Олексія Веремійчика. Упродовж трьох днів чотири команди змагалися між собою, зокрема на дві команди поділився БК «Старий Луцк – Університет», бо, на жаль, БК «СумДу» не приїхав до Луцька. Також в змаганнях візьмуть участь БК «Рівне» та БК «Новомосковськ».



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«Старий Луцьк – Університет-2» не залишив шансів баскетбольному клубу «Рівне» у фінальному матчі турніру – 76:69. Саме друга команда баскетбольного клубу з Луцька в підсумку і стала переможцем турніру.



В дебюті зустрічі новачок «Старого Луцька» Сергій Юрченко просто розривав суперників, заробляючи на собі фол за фолом. Саме завдяки центровому лучани повели 6:0, проте Шанюк «трьохою» скоротив відставання «Рівного». Лучани ж знову пішли у відрив 6:0, тож рахунок став 12:3, але гості увімкнулися і до кінця першої чверті скоротили відставання до одного влучання – 15:13.



Друга чверть розпочалася з ендвану від Юрченка. А сама десятихвилинка ознаменувалася гойдалками в рахунку – завдяки двом «трьохам» рівняни скоротили відставання до мінімуму. Проте згодом вдала гра «Старого Луцька», зокрема дальній кидок Крамара, дозволили мати +6 переваги -27:21. Але далі гості зуміли навіть зрівняти рахунок – трьохочковий влучив Калашніков. Втім, на велику перерву команди пішли за рахунку 39:35.





Після перерви ситуація на майданчику не змінювалася – лучани впевнено тримали, хоч і невелику, але перевагу. Відзначимо, що Петро Глушко отримав п’ятий фол, тож змушений був решту гри провести на лаві для запасних. Однак дальнє влучання від молодого Серьогіна та очки після проходу Крамара збільшили перевагу лучан до +8, а перед фінальною чвертю рахунок був 55:46.





«Старий Луцьк» ударно почав четверту десятихвлинку – здалеку влучив Крамар. Згодом вдалий відрізок у лучан, під час якого з-під кільця влучали Коцько, Швагринський, а здалеку закинув той же Крамар, дозволив збільшити перевагу до +16 – рівняни одразу ж взяли тайм-аут. Натомість лучани дозволили собі випустити на майданчик кілька молодих гравців. У підсумку, «Старий Луцьк – 2» переміг 76:69 та святкував загальну перемогу в турнірі.



Найкращим у складі лучан став Сергій Юрченко, який оформив дабл-дабл (27 очок та 15 підбирань).



Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ

Фото автора



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині проходив баскетбольний турнір пам’яті трагічно загиблого директора департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради. Упродовж трьох днів чотири команди змагалися між собою, зокрема на дві команди поділився БК «Старий Луцк – Університет», бо, на жаль, БК «СумДу» не приїхав до Луцька. Також в змаганнях візьмуть участь БК «Рівне» та БК «Новомосковськ».Про це пише ІА «Волинські новини» «Старий Луцьк – Університет-2» не залишив шансів баскетбольному клубу «Рівне» у фінальному матчі турніру – 76:69. Саме друга команда баскетбольного клубу з Луцька в підсумку і стала переможцем турніру.В дебюті зустрічі новачок «Старого Луцька»просто розривав суперників, заробляючи на собі фол за фолом. Саме завдяки центровому лучани повели 6:0, проте«трьохою» скоротив відставання «Рівного». Лучани ж знову пішли у відрив 6:0, тож рахунок став 12:3, але гості увімкнулися і до кінця першої чверті скоротили відставання до одного влучання – 15:13.Друга чверть розпочалася з ендвану від. А сама десятихвилинка ознаменувалася гойдалками в рахунку – завдяки двом «трьохам» рівняни скоротили відставання до мінімуму. Проте згодом вдала гра «Старого Луцька», зокрема дальній кидок, дозволили мати +6 переваги -27:21. Але далі гості зуміли навіть зрівняти рахунок – трьохочковий влучив. Втім, на велику перерву команди пішли за рахунку 39:35.Після перерви ситуація на майданчику не змінювалася – лучани впевнено тримали, хоч і невелику, але перевагу. Відзначимо, щоотримав п’ятий фол, тож змушений був решту гри провести на лаві для запасних. Однак дальнє влучання від молодогота очки після проходу Крамара збільшили перевагу лучан до +8, а перед фінальною чвертю рахунок був 55:46.«Старий Луцьк» ударно почав четверту десятихвлинку – здалеку влучив Крамар. Згодом вдалий відрізок у лучан, під час якого з-під кільця влучали, а здалеку закинув той же Крамар, дозволив збільшити перевагу до +16 – рівняни одразу ж взяли тайм-аут. Натомість лучани дозволили собі випустити на майданчик кілька молодих гравців. У підсумку, «Старий Луцьк – 2» переміг 76:69 та святкував загальну перемогу в турнірі.Найкращим у складі лучан став Сергій Юрченко, який оформив дабл-дабл (27 очок та 15 підбирань).Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙФото автора

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