У сільській школі на Волині відремонтують дах
Сьогодні, 07:21
У селі Поромів Іваничівського району Волинської області відремонтують дах школи за понад 309 тисяч гривень.
Інформацію про відповідну послугу оприлюднили на Prozorro, пише Район.Бізнес.
Замовником є Поромівська сільська рада.
Капітальний ремонт даху ЗОШ І-ІІІ ступенів села Поромів повинні провести за адресою вулиця Тимовського, 15. Переможцем аукціону з пропозицією у понад 309 тисяч гривень стало Товариство з обмеженою відповідальністю «ВВП-Будмонтаж».
Ремонт даху повинні завершити до 31 грудня цього року.
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Інформацію про відповідну послугу оприлюднили на Prozorro, пише Район.Бізнес.
Замовником є Поромівська сільська рада.
Капітальний ремонт даху ЗОШ І-ІІІ ступенів села Поромів повинні провести за адресою вулиця Тимовського, 15. Переможцем аукціону з пропозицією у понад 309 тисяч гривень стало Товариство з обмеженою відповідальністю «ВВП-Будмонтаж».
Ремонт даху повинні завершити до 31 грудня цього року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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