У сільській школі на Волині відремонтують дах





Інформацію про відповідну послугу оприлюднили на Prozorro, пише



Замовником є Поромівська сільська рада.



Капітальний ремонт даху ЗОШ І-ІІІ ступенів села Поромів повинні провести за адресою вулиця Тимовського, 15. Переможцем аукціону з пропозицією у понад 309 тисяч гривень стало Товариство з обмеженою відповідальністю «ВВП-Будмонтаж».



Ремонт даху повинні завершити до 31 грудня цього року.

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