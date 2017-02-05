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В урочищі «Вовчак» провели патріотичний вишкіл ліцеїстів. ФОТО

В урочищі «Вовчак» провели патріотичний вишкіл ліцеїстів. ФОТО
Історико-культурний комплекс "Вовчак-Волинська січ" зустрічав молодь.

Попри негоду та вкрай складну ситуацію з карантинними заходами, 2 жовтня у славнозвісному урочищі на Турійщині проходив вишкіл учнів закладу середньої освіти «Ліцей № 1» міста Ковель. Про це повідомляє Район.Турійськ.

Вишкіл провели в рамках предмету «Захист Вітчизни».

Юнь наполегливо вивчала історію, будову зброї, а також вчилась побуту в лісових умовах. Організатори заходу висловили вдячність батькам ліцеїстів за довіру, а педагогам – за відповідальність і патріотизм.

В урочищі «Вовчак» провели патріотичний вишкіл ліцеїстів. ФОТО
В урочищі «Вовчак» провели патріотичний вишкіл ліцеїстів. ФОТО

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Теги: урочище, Вовчак, вишкіл
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