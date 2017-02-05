В урочищі «Вовчак» провели патріотичний вишкіл ліцеїстів. ФОТО
Сьогодні, 22:34
Історико-культурний комплекс "Вовчак-Волинська січ" зустрічав молодь.
Попри негоду та вкрай складну ситуацію з карантинними заходами, 2 жовтня у славнозвісному урочищі на Турійщині проходив вишкіл учнів закладу середньої освіти «Ліцей № 1» міста Ковель. Про це повідомляє Район.Турійськ.
Вишкіл провели в рамках предмету «Захист Вітчизни».
Юнь наполегливо вивчала історію, будову зброї, а також вчилась побуту в лісових умовах. Організатори заходу висловили вдячність батькам ліцеїстів за довіру, а педагогам – за відповідальність і патріотизм.
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Попри негоду та вкрай складну ситуацію з карантинними заходами, 2 жовтня у славнозвісному урочищі на Турійщині проходив вишкіл учнів закладу середньої освіти «Ліцей № 1» міста Ковель. Про це повідомляє Район.Турійськ.
Вишкіл провели в рамках предмету «Захист Вітчизни».
Юнь наполегливо вивчала історію, будову зброї, а також вчилась побуту в лісових умовах. Організатори заходу висловили вдячність батькам ліцеїстів за довіру, а педагогам – за відповідальність і патріотизм.
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