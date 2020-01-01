Волинські священники посилено молитимуться, аби підтримати людей у час пандемії
Сьогодні, 04:33
Духовенство Свято-Димитрівського округу Ковельського деканату служитиме молитви до покровителів і заступників храмів, до Пречистої Божої Матері та інших святих.
Про це інформують у Волинській єпархії ПЦУ.
Як розповів декан округу протоієрей Анатолій Александрук, священники посилено молитимуться, аби підтримати людей у час пандемії та інших випробувань, які випали на долю нашої країни.
Розпочали служіння 4 жовтня о 17.00 у храмі Архістратига Михаїла с. Воля-Ковельська. Духовенство молилося до Пресвятої Богородиці.
Надалі правитимуть:
- 11 жовтня о 18.00 у Володимирському соборі м. Ковеля – акафіст Володимиру Великому;
- 18 жовтня о 17.00 у храмі Великомученика і цілителя Пантелеймона с. Люблинець – акафіст цьому святому;
- 25 жовтня о 16.00 у храмі Симеона Стовпника с. Облапи – акафіст Пресвятій Богородиці;
- 1 листопада о 17.00 у храмі Святителя Миколая Чудотворця с. Колодяжне – акафіст цьому святому;
- 8 листопада об 11.00 у храмі Димитрія Солунського м. Ковеля – подячний молебень.
Духовенство округу на чолі з благочинним запрошує всіх мирян доєднатися до спільних молитов.
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Про це інформують у Волинській єпархії ПЦУ.
Як розповів декан округу протоієрей Анатолій Александрук, священники посилено молитимуться, аби підтримати людей у час пандемії та інших випробувань, які випали на долю нашої країни.
Розпочали служіння 4 жовтня о 17.00 у храмі Архістратига Михаїла с. Воля-Ковельська. Духовенство молилося до Пресвятої Богородиці.
Надалі правитимуть:
- 11 жовтня о 18.00 у Володимирському соборі м. Ковеля – акафіст Володимиру Великому;
- 18 жовтня о 17.00 у храмі Великомученика і цілителя Пантелеймона с. Люблинець – акафіст цьому святому;
- 25 жовтня о 16.00 у храмі Симеона Стовпника с. Облапи – акафіст Пресвятій Богородиці;
- 1 листопада о 17.00 у храмі Святителя Миколая Чудотворця с. Колодяжне – акафіст цьому святому;
- 8 листопада об 11.00 у храмі Димитрія Солунського м. Ковеля – подячний молебень.
Духовенство округу на чолі з благочинним запрошує всіх мирян доєднатися до спільних молитов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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