Волинські священники посилено молитимуться, аби підтримати людей у час пандемії





Про це інформують у



Як розповів декан округу протоієрей Анатолій Александрук, священники посилено молитимуться, аби підтримати людей у час пандемії та інших випробувань, які випали на долю нашої країни.



Розпочали служіння 4 жовтня о 17.00 у храмі Архістратига Михаїла с. Воля-Ковельська. Духовенство молилося до Пресвятої Богородиці.



Надалі правитимуть:

- 11 жовтня о 18.00 у Володимирському соборі м. Ковеля – акафіст Володимиру Великому;

- 18 жовтня о 17.00 у храмі Великомученика і цілителя Пантелеймона с. Люблинець – акафіст цьому святому;

- 25 жовтня о 16.00 у храмі Симеона Стовпника с. Облапи – акафіст Пресвятій Богородиці;

- 1 листопада о 17.00 у храмі Святителя Миколая Чудотворця с. Колодяжне – акафіст цьому святому;

- 8 листопада об 11.00 у храмі Димитрія Солунського м. Ковеля – подячний молебень.



Духовенство округу на чолі з благочинним запрошує всіх мирян доєднатися до спільних молитов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Духовенство Свято-Димитрівського округу Ковельського деканату служитиме молитви до покровителів і заступників храмів, до Пречистої Божої Матері та інших святих.Про це інформують у Волинській єпархії ПЦУ Як розповів декан округу протоієрей, священники посилено молитимуться, аби підтримати людей у час пандемії та інших випробувань, які випали на долю нашої країни.Розпочали служіння 4 жовтня о 17.00 у храмі Архістратига Михаїла с. Воля-Ковельська. Духовенство молилося до Пресвятої Богородиці.Надалі правитимуть:- 11 жовтня о 18.00 у Володимирському соборі м. Ковеля – акафіст Володимиру Великому;- 18 жовтня о 17.00 у храмі Великомученика і цілителя Пантелеймона с. Люблинець – акафіст цьому святому;- 25 жовтня о 16.00 у храмі Симеона Стовпника с. Облапи – акафіст Пресвятій Богородиці;- 1 листопада о 17.00 у храмі Святителя Миколая Чудотворця с. Колодяжне – акафіст цьому святому;- 8 листопада об 11.00 у храмі Димитрія Солунського м. Ковеля – подячний молебень.Духовенство округу на чолі з благочинним запрошує всіх мирян доєднатися до спільних молитов.

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