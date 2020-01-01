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У лікарні на Волині облаштують додаткові кисневі точки для ховорих на COVID-19

У лікарні на Волині облаштують додаткові кисневі точки для ховорих на COVID-19
Невпинне зростання хворих на COVID-19 змушує лікарів готувати нові палати для пацієнтів. Окрім пандемії – ще й сезон грипу та простуди. Медики спрогнозували, що через це зростатиме й потреба лікарень в кисні. Тому ще майже 40 палат, а це 80 кисневих станцій, найближчим часом запустять у госпіталі на Волині.

За словами медиків, це дозволить забезпечити належне лікування хворих, адже без дихального газу більшість пацієнтів просто не виживуть. Детальніше про це – у матеріалі 24 каналу.

"Приблизно зараз у нас орієнтовно щотижня перебуває на лікуванні від 70 до 80 хворих. У липні та серпні було ще 50 – 60", – розповіла медична директорка ковідного госпіталю Волинської обласної лікарні Наталія Скальська.

"Завантажені кисневими станціями 55 хворих. І тому основною нашою метою є домогтися того, щоб всі хворі мали доступне адекватне кисневе забезпечення. Це основа лікування", – зауважила Скальська.

Кисневу станцію проведуть до кожного ліжка, аби пацієнт міг дихати стаціонарно.

"Багато хворих є киснезалежними. Таких розеток ми плануємо на третьому поверсі зробити ще 40", – сказав медичний директор 2-го корпусу Волинської обласної клінічної лікарні Микола Юрко.

"Він іде з бочки у випаровувач, перетворюється на газоподібний кисень і надходить до кожного хворого", – пояснив відповідальний за подачу кисню в палати Андрій Тищенко.

Саме киснем з високими потоками рятують більшість пацієнтів. У цей госпіталь привозять лише у середній важкості або дійсно важких хворих. Іноді за хвилину люди можуть вдихати по 10 – 15 літрів кисню, буває й більше.

"Кисень треба постачати хворому в адекватному об'ємі, тому що хворі в іншому разі задихаються. Це для них є порятунком і тією ниточкою, яка їх дуже часто скріплює з життям. Для того, щоби забезпечити нормальну подачу кисню, він повинен подаватися централізовано і на високій швидкості – 10 літрів і вище", – пояснила Скальська.

У відновлених легенях, частка кисню має бути мінімум 95%. Для цього хворим зазвичай потрібна терапія, яка триває понад 10 днів.

Найближчим часом поблизу ковідного госпіталю планують установити ще один 10-тонний кисневий резервуар. Це дозволить персоналу почуватися впевнено на випадок швидкого зростання кількості інфікованих на коронавірус.

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Теги: кисень, госпіталь, коронавірус
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