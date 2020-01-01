Ранок 5 жовтня: скільки нових випадків коронавірусу виявили і яка ситуація в регіонах





Про це повідомляють на



Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (446), Києві (286) та Сумській області (282). Найменше випадків за добу зафіксували у Кіровоградській області (5).



Одужали за минулу добу 1 145 людей, за весь час пандемії - 101 252.



За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 33 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 430.



На Волині за увесь час захворіло 8 734 людини, з них за останню добу - 143. Загалом в області від ускладнень хвороби померли 174 людини, на щастя - жодна за останню добу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу в Україні виявили 3 774 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 5 жовтня сягнула 230 236.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (446), Києві (286) та Сумській області (282). Найменше випадків за добу зафіксували у Кіровоградській області (5).Одужали за минулу добу 1 145 людей, за весь час пандемії - 101 252.За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 33 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 430.На Волині за увесь час захворіло 8 734 людини, з них за останню добу - 143. Загалом в області від ускладнень хвороби померли 174 людини, на щастя - жодна за останню добу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію