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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 5 жовтня: скільки нових випадків коронавірусу виявили і яка ситуація в регіонах

Ранок 5 жовтня: скільки нових випадків коронавірусу виявили і яка ситуація в регіонах
За останню добу в Україні виявили 3 774 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 5 жовтня сягнула 230 236.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Харківській області (446), Києві (286) та Сумській області (282). Найменше випадків за добу зафіксували у Кіровоградській області (5).

Одужали за минулу добу 1 145 людей, за весь час пандемії - 101 252.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 33 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 430.

На Волині за увесь час захворіло 8 734 людини, з них за останню добу - 143. Загалом в області від ускладнень хвороби померли 174 людини, на щастя - жодна за останню добу.

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Теги: РНБО, коронавірус, статистика
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