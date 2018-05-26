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На «Ягодині» знайшли авто, яке Інтерпол розшукував декілька років

На «Ягодині» знайшли авто, яке Інтерпол розшукував декілька років
Вчора у пункт пропуску «Ягодин» прибув автомобіль марки Volvo, польської реєстрації, під керуванням громадянина України, який, нічого не підозрюючи, спрямував транспортний засіб на смугу руху «зелений коридор».

Про це повідомляє прессслужба Державної прикордонслужби України.

Він і справді не віз нічого забороненого та не мав речей, які б потребували декларування, а от сам транспортний засіб, виявляється, мав темне минуле.

Встановити проблему допомогла перевірка за базою даних «Інтерпол». Як з’ясували прикордонники, машина була викрадена у Данії ще восени 2014-го.

Автомобіль вилучили та встановленим порядком передали співробітникам Національної поліції, а нашому співвітчизнику, який, мабуть, сподівався зекономити на купівлі доступного авто з Європи, доведеться бути уважнішим, адже наразі він не отримав нічого, окрім збитків.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ягодин, розшук, Інтерпол, авто
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