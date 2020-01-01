У Луцьку працівник автомийки «позичив» авто у клієнта та скоїв аварію
Сьогодні, 10:16
У ніч на 3 жовтня луцькі патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.
Прибувши на вулицю Рівненську, поліцейські виявили автомобіль Kia Ceed, кермувальник якого не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
На щастя, в цій автопригоді ніхто не постраждав.
Як виявилось, чоловік, що перебував за кермом, це працівник автомийки, який взяв автомобіль клієнта. У нього поліцейські виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Останній повідомив, що вживав спиртні напої після дорожньо-транспортної пригоди.
В присутності двох свідків 18-річний хлопець пройшов огляд на стан сп’яніння. Результат – 1,50 проміле.
На особу патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, а саме, протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу), ч. 1 ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд), ч. 4 ст. 130 (Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю) та постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.
Складені патрульними протоколи передали для розгляду до суду.
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Прибувши на вулицю Рівненську, поліцейські виявили автомобіль Kia Ceed, кермувальник якого не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
На щастя, в цій автопригоді ніхто не постраждав.
Як виявилось, чоловік, що перебував за кермом, це працівник автомийки, який взяв автомобіль клієнта. У нього поліцейські виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Останній повідомив, що вживав спиртні напої після дорожньо-транспортної пригоди.
В присутності двох свідків 18-річний хлопець пройшов огляд на стан сп’яніння. Результат – 1,50 проміле.
На особу патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, а саме, протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу), ч. 1 ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд), ч. 4 ст. 130 (Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю) та постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.
Складені патрульними протоколи передали для розгляду до суду.
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