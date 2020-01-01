На Волині п'яний батько побив п'ятьох дітей, двох з них госпіталізували

У селі Навіз Рожищенського району 35-річний місцевий мешканець будучи напідпитку побив п’ятьох малолітніх дітей восьми, семи, п’яти, трьох та одного років. Двох із них госпіталізували до лікарні.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Поліцейських на місце події викликала бабуся дітей. Правоохоронці з’ясували, що чоловік перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння посварився із дружиною. Жінка із дому втекла, після чого п’яний батько побив дітей.Дізнавачі Рожищенського відділення поліції затримали батька в порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом нанесення тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.Нині призначено судово-медичну експертизу за результатами якої буде надана остаточна кваліфікація діям правопорушника.Крім того, поліцейські звертатимуться із клопотанням у відповідні органи про вилучення дітей із неблагополучної сім’ї. Триває слідство.