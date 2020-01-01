Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 5 жовтня
Сьогодні, 10:59
За останню добу на Волині зареєстрували 143 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало — 30 осіб.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Нові випадки виявилиН м. Луцьк – 39, Луцький район – 8, м. Нововолинськ – 10, Володимир – Волинський район – 17, Горохівський район – 10, Іваничівський район – 2, Камінь-Каширський район – 9, Ківерцівський район – 3, Локачинський район – 2, Любомльський район – 3, Любешівський район – 4, Маневицький район – 9, Ратнівський район – 18, Рожищенський район –4, Турійський район – 1, Шацький район — 4.
Загалом станом на 05 жовтня в області зареєстрували 8734 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 528 у дітей та 966 у медичних працівників. Одужало 5336 осіб, з них 349 дітей та 656 медичних працівників. 174 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 2297 (в т. ч. 50 летальних)
Луцький район –907 (в т. ч. 14 летальних)
м. Нововолинськ – 638 (в т. ч. 14 летальних)
Іваничівський район – 178 (в т. ч. 2 летальних)
Володимир-Волинський район – 689 (в т. ч. 7 летальних)
Горохівський район – 365 (в т. ч. 7 летальних)
Камінь-Каширський район – 356 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 854 ( в т. ч. 16 летальних)
Ковельський район – 627 (в т. ч. 16 летальних)
Локачинський район – 78
Любомльський район – 161 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район –276 (в т. ч. 5 летальних)
Маневицький район – 441 ( в т. ч. 12 летальних)
Ратнівський район – 287 (в т.ч. 10 летальних)
Рожищенський район – 197 (в т. ч. 4 летальних)
Старовижівський район – 126 ( в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 181 ( в т. ч. 2 летальний)
Шацький район – 76 (в т. ч. 1 летальний).
Всього з початку року зареєстрували 10406 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 142 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 52 813 осіб. За останню добу обстежили 673 особи, в т.ч. приватними лабораторіями -37.
Методом ІФА на COVID-19 провели 57597 обстежень. За останню добу обстежили — 25 осіб (приватними лабораторіями).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Нові випадки виявилиН м. Луцьк – 39, Луцький район – 8, м. Нововолинськ – 10, Володимир – Волинський район – 17, Горохівський район – 10, Іваничівський район – 2, Камінь-Каширський район – 9, Ківерцівський район – 3, Локачинський район – 2, Любомльський район – 3, Любешівський район – 4, Маневицький район – 9, Ратнівський район – 18, Рожищенський район –4, Турійський район – 1, Шацький район — 4.
Загалом станом на 05 жовтня в області зареєстрували 8734 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 528 у дітей та 966 у медичних працівників. Одужало 5336 осіб, з них 349 дітей та 656 медичних працівників. 174 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 2297 (в т. ч. 50 летальних)
Луцький район –907 (в т. ч. 14 летальних)
м. Нововолинськ – 638 (в т. ч. 14 летальних)
Іваничівський район – 178 (в т. ч. 2 летальних)
Володимир-Волинський район – 689 (в т. ч. 7 летальних)
Горохівський район – 365 (в т. ч. 7 летальних)
Камінь-Каширський район – 356 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 854 ( в т. ч. 16 летальних)
Ковельський район – 627 (в т. ч. 16 летальних)
Локачинський район – 78
Любомльський район – 161 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район –276 (в т. ч. 5 летальних)
Маневицький район – 441 ( в т. ч. 12 летальних)
Ратнівський район – 287 (в т.ч. 10 летальних)
Рожищенський район – 197 (в т. ч. 4 летальних)
Старовижівський район – 126 ( в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 181 ( в т. ч. 2 летальний)
Шацький район – 76 (в т. ч. 1 летальний).
Всього з початку року зареєстрували 10406 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 142 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 52 813 осіб. За останню добу обстежили 673 особи, в т.ч. приватними лабораторіями -37.
Методом ІФА на COVID-19 провели 57597 обстежень. За останню добу обстежили — 25 осіб (приватними лабораторіями).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Експерт спрогнозував курс долара на 2021 рік
Сьогодні, 11:05
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 5 жовтня
Сьогодні, 10:59
У «ПортCity» розігрують iPhone*
Сьогодні, 10:50