У Луцьку за вихідні затримали чотирьох осіб із наркотиками





У суботу, 3 жовтня, патрульні з роти тактико-оперативного реагування отримали виклик про порушення тиші на вулиці Бенделіані, що в Луцьку,



Прибувши на місце події, патрульні виявили трьох осіб, до яких, відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", застосували поліцейський превентивний захід - поверхневу перевірку.



Під час якої в 17-річного хлопця виявили електронні ваги та 6 згортків невідомої речовини, ймовірно, наркотичної.



Цього ж дня ТОРівці у парку 900-річя Луцька виявили групу осіб. Застосувавши поліцейський превентивний захід - поверхневу перевірку, в одного з чоловіків виявили пачку від цигарок, в якій знаходився згорток. В пачці знаходилася подрібнена речовина зеленого кольору рослинного походження, зовні схожа на наркотичний засіб — канабіс.



Наступного дня поліцейські роти ТОР отримали виклик про бійку на проспекті Відродження, де виявили 35-річного чоловіка, який мав явні ознаки сп’яніння.



Під час превентивного заходу - поверхневої перевірки, відповідно до ст.34 Закону України "Про Національну поліцію", інспектори виявили 2 поліетиленові пакети з білою порошкоподібною речовиною, зовні схожою на наркотичну — амфетамін, та 1 поліетиленовий пакет із зеленою подрібненою речовиною рослинного походження, зовні схожою на наркотичну — канабіс, та предмет, схожий на холодну зброю, а саме — кастет.



А цієї ночі, 4 жовтня, патрульні отримали орієнтування про те, що у Луцьку рухається автомобіль Volkswagen Passat, в якому, можливо, є наркотичні речовини. Під час зупинки автомобіля на вулиці Набережній невідома особа із передніх пасажирських дверей викинула поліетиленовий пакет білого кольору. Патрульні встановили, що він може містити наркотичні речовини.



У всіх випадках патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.



Нагадуємо, що, відповідно до ст. 307 КК України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі патрульні за вихідні виявили чотирьох осіб із наркотичними речовинами.У суботу, 3 жовтня, патрульні з роти тактико-оперативного реагування отримали виклик про порушення тиші на вулиці Бенделіані, що в Луцьку, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Прибувши на місце події, патрульні виявили трьох осіб, до яких, відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", застосували поліцейський превентивний захід - поверхневу перевірку.Під час якої в 17-річного хлопця виявили електронні ваги та 6 згортків невідомої речовини, ймовірно, наркотичної.Цього ж дня ТОРівці у парку 900-річя Луцька виявили групу осіб. Застосувавши поліцейський превентивний захід - поверхневу перевірку, в одного з чоловіків виявили пачку від цигарок, в якій знаходився згорток. В пачці знаходилася подрібнена речовина зеленого кольору рослинного походження, зовні схожа на наркотичний засіб — канабіс.Наступного дня поліцейські роти ТОР отримали виклик про бійку на проспекті Відродження, де виявили 35-річного чоловіка, який мав явні ознаки сп’яніння.Під час превентивного заходу - поверхневої перевірки, відповідно до ст.34 Закону України "Про Національну поліцію", інспектори виявили 2 поліетиленові пакети з білою порошкоподібною речовиною, зовні схожою на наркотичну — амфетамін, та 1 поліетиленовий пакет із зеленою подрібненою речовиною рослинного походження, зовні схожою на наркотичну — канабіс, та предмет, схожий на холодну зброю, а саме — кастет.А цієї ночі, 4 жовтня, патрульні отримали орієнтування про те, що у Луцьку рухається автомобіль Volkswagen Passat, в якому, можливо, є наркотичні речовини. Під час зупинки автомобіля на вулиці Набережній невідома особа із передніх пасажирських дверей викинула поліетиленовий пакет білого кольору. Патрульні встановили, що він може містити наркотичні речовини.У всіх випадках патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.Нагадуємо, що, відповідно до ст. 307 КК України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

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