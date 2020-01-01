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Стадіон «Авангард» у Луцьку понад пів століття тому. РЕТРОФОТО

Стадіон «Авангард» у Луцьку понад пів століття тому. РЕТРОФОТО
У мережі опублікували ретросвітлину, на якій зображений вхід до стадіону "Авангард", що знаходиться на проспекті Перемоги.

Ретрофо на своїй сторінці у Facebook розмістила волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

"Вхід до стадіону "Авангард" в Луцьку, 1962 рік", - написала Яцечко-Блаженко.

Вона зазначає, світлина зроблена 1962 року, понад пів століття тому.

Користувачі мережі під дописом поділилися спогадами, пов'язанами із стадіоном. Алла Никон написала, біля входу стадіону "Авангард" продавали солодку вату, ескімо, а дорослим - пиво і варені раки.

Стадіон «Авангард» у Луцьку понад пів століття тому. РЕТРОФОТО

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Теги: стадіон Авангард, Луцьк, ретрофото
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