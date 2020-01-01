Стадіон «Авангард» у Луцьку понад пів століття тому. РЕТРОФОТО





Ретрофо на своїй сторінці у Facebook Тетяна Яцечко-Блаженко.



"Вхід до стадіону "Авангард" в Луцьку, 1962 рік", - написала Яцечко-Блаженко.



Вона зазначає, світлина зроблена 1962 року, понад пів століття тому.



Користувачі мережі під дописом поділилися спогадами, пов'язанами із стадіоном. Алла Никон написала, біля входу стадіону "Авангард" продавали солодку вату, ескімо, а дорослим - пиво і варені раки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували ретросвітлину, на якій зображений вхід до стадіону "Авангард", що знаходиться на проспекті Перемоги.Ретрофо на своїй сторінці у Facebook розмістила волинська дослідниця"Вхід до стадіону "Авангард" в Луцьку, 1962 рік", - написала Яцечко-Блаженко.Вона зазначає, світлина зроблена 1962 року, понад пів століття тому.Користувачі мережі під дописом поділилися спогадами, пов'язанами із стадіоном. Алла Никон написала, біля входу стадіону "Авангард" продавали солодку вату, ескімо, а дорослим - пиво і варені раки.

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