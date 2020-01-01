У луцькому «політесі» обікрали лабораторії
Сьогодні, 12:02
Невідомі обікрали лабораторії Луцького національного технічного університету.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як зазначається, невідомі особи проникли у фізичні лабораторії та лабораторію телекомунікацій.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно факт крадіжки у лабораторії ЛНТУ був. Сталося це 1 жовтня.
Наразі ведуть всі слідчі дії для встановлення особи викрадачів.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як зазначається, невідомі особи проникли у фізичні лабораторії та лабораторію телекомунікацій.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно факт крадіжки у лабораторії ЛНТУ був. Сталося це 1 жовтня.
Наразі ведуть всі слідчі дії для встановлення особи викрадачів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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