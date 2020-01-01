У луцькому «політесі» обікрали лабораторії





Про це Інформаційному агентству



Як зазначається, невідомі особи проникли у фізичні лабораторії та лабораторію телекомунікацій.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно факт крадіжки у лабораторії ЛНТУ був. Сталося це 1 жовтня.



Наразі ведуть всі слідчі дії для встановлення особи викрадачів.

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