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У луцькому «політесі» обікрали лабораторії

У луцькому «політесі» обікрали лабораторії
Невідомі обікрали лабораторії Луцького національного технічного університету.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Як зазначається, невідомі особи проникли у фізичні лабораторії та лабораторію телекомунікацій.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно факт крадіжки у лабораторії ЛНТУ був. Сталося це 1 жовтня.

Наразі ведуть всі слідчі дії для встановлення особи викрадачів.

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Теги: крадіжка, політех, Луцьк, лабораторії
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