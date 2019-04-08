Від завтра поїзд «Червоноград – Ковель» курсуватиме по-новому





Про це



Починаючи з 6 жовтня цього року, приміський поїзд № 6302/6303 курсуватиме за маршрутом Червоноград – Ізов – Ковель за таким розкладом:

відправлення з Червонограда 04:25, Сокаль 04:34-04:35, Трудолюбівка 04:44-04:45, Ульвовік 04:51-04:52, Ромош 05:01-05:02, Iваничi 05:11-05:12, Яневичі 05:22-05:23, Бубнів 05:30-05:31, Володимир-Волин. 05:46-05:48, Пост 8 км 05:55-05:56, пл. П'ятидні 06:04-06:05, Устилуг 06:11-06:12, пл. 27 км 06:20-06:21, Iзов 06:26-06:40, пл. 27 км 06:45-06:46, Устилуг 06:54-06:55, пл. П`ятидні 07:02-07:03, Пост 8 км 07:12-07:13, Володимир-Волин. 07:20-07:30, Овадно 07:44-07:45, Туропін 07:55-07:56, Обеніжи 08:02-08:03, Турiйськ 08:11-08:12, Ружин 08:20-08:21, Люблінець-Волин. 08:28-08:29, Фасти 08:37-08:38, прибуття у Ковель о 08:45 (замість 7:20).





Поїзд № 6307/6308 курсуватиме за маршрутом Ковель – Ізов – Червоноград за таким розкладом: вирушатиме з Ковеля о 17:47 (замість 19:50), Фасти 17:53-17:54, Люблінець-Волин. 18:03-18:08, Ружин 18:18-18:19, Турiйськ 18:30-18:31, Обеніжи 18:39-18:40, Туропін 18:46-18:47, Овадно 18:58-18:59, Володимир-Волин. 19:13-19:23, Пост 8 км 19:30-19:31, пл. П'ятидні 19:39-19:40, Устилуг 19:46-19:47, пл. 27 км 19:55-19:56, Iзов 20:03-20:15, пл. 27 км 20:20-20:21, Устилуг 20:29-20:30, пл. П'ятидні 20:36-20:37, Пост 8 км 20:47-20:48, Володимир-Волин. 20:55-20:57, Бубнів 21:10-21:11, Яневичі 21:19-21:20, Iваничi 21:30-21:36, Ромош 21:44-21:45, Ульвовік 21:53-21:54, Трудолюбівка 22:02-22:03, Сокаль 22:13-22:14, прибуватиме в Червоноград о 22:27.



Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати ці зміни під час планування поїздок у вказаних сполученнях, а також нагадує про необхідність одягати маски, користуватися іншими засобами індивідуального захисту.







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