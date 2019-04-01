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У місті на Волині на зупинці помер чоловік: просять опізнати тіло. ФОТО 18+

У місті на Волині на зупинці помер чоловік: просять опізнати тіло. ФОТО 18+
Правоохоронці встановлють особу померлого чоловіка, тіло якого виявили 3 жовтня на зупинці громадського транспортну «Швейна фабрика», що у Ковелі по вул. Незалежності, 125.

Про це повідомляє Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.

Прикмети: вік близько 60-65 років, повної тілобудови, зріст близько 180см, волосся сиве.

Був одягнений темні штани з чорним ременем, синя кофта, темно зелені кросівки. При собі мав чорну спортивну сумку, в якій були окуляри та 600 гривень.

Поліцейські звертаються до громадян з проханням повідомити будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особу померлого чи його родичів.

Інформацію повідомляйте у Ковельський відділ поліції за телефоном «102», 61-6-12, 0953024445.

Увага! За посиланням - фотографії померлої особи. Неповнолітнім та чутливим особам рекомендуємо утриматись від перегляду.

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Теги: Ковель, смерть, поліція
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