У місті на Волині на зупинці помер чоловік: просять опізнати тіло. ФОТО 18+
Сьогодні, 12:55
Правоохоронці встановлють особу померлого чоловіка, тіло якого виявили 3 жовтня на зупинці громадського транспортну «Швейна фабрика», що у Ковелі по вул. Незалежності, 125.
Про це повідомляє Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.
Прикмети: вік близько 60-65 років, повної тілобудови, зріст близько 180см, волосся сиве.
Був одягнений темні штани з чорним ременем, синя кофта, темно зелені кросівки. При собі мав чорну спортивну сумку, в якій були окуляри та 600 гривень.
Поліцейські звертаються до громадян з проханням повідомити будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особу померлого чи його родичів.
Інформацію повідомляйте у Ковельський відділ поліції за телефоном «102», 61-6-12, 0953024445.
Увага! За посиланням - фотографії померлої особи. Неповнолітнім та чутливим особам рекомендуємо утриматись від перегляду.
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Про це повідомляє Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.
Прикмети: вік близько 60-65 років, повної тілобудови, зріст близько 180см, волосся сиве.
Був одягнений темні штани з чорним ременем, синя кофта, темно зелені кросівки. При собі мав чорну спортивну сумку, в якій були окуляри та 600 гривень.
Поліцейські звертаються до громадян з проханням повідомити будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особу померлого чи його родичів.
Інформацію повідомляйте у Ковельський відділ поліції за телефоном «102», 61-6-12, 0953024445.
Увага! За посиланням - фотографії померлої особи. Неповнолітнім та чутливим особам рекомендуємо утриматись від перегляду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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