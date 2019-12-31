Як «Starbucks», тільки по-луцьки: у центрі міста – нова кав'ярня з особливою кавою і десертами. ФОТО*





– Вам, як завше, лате? – ненароком підслуховуємо діалог баристи і гості кав’ярні «Starcup», що у самому центрі Луцька – на проспекті Волі, 12. «Приборкує» кавову машинку сьогодні Тетяна – світловолоса дівчина у картатій сорочці із такою посмішкою, що додасть кілька позитивних відсотків заряду кому завгодно.



Тетяна – офіціант у ресторані «Black Gold», яка вирішила перекваліфікуватися ще й у баристу через любов до кави. На логотипі кав’ярні, як і ресторану, – фірмова корона. «Starcup» – це як «Starbucks», тільки краще, по-луцьки, говорить бариста.



– Знаю смаки наших вже постійних відвідувачів. Та й вони заглядають з вулиці, дивляться, чи моя зміна. Переважно люди полюбляють 100 % арабіку. А от щодо напоїв… У нас чомусь вважають, що капучино – жіночий напій, еспресо – чоловічий. Але, як на мене, не варто вішати ярлики. Кава – напій настрою.



Бариста зізнається, що сама надає перевагу американо з молоком. Щоправда, каже, не завжди вдається випити напій гарячим – часу не вистачає.



Кава у «Starcup» точно варта того, аби хоча б раз її спробувати, адже саме таких зерен у Луцьку немає більше ніде. Варять напої у закладі із 100 % колумбійської арабіки, що вирізняється високою якістю, м'яким збалансованим смаком з виразною кислинкою, цитрусовими фруктовими і шоколадними нотками, а також із італійської «Kimbo Gran Gourmet» із серії «Espresso Elite» – суміші добірних зерен елітних сортів з інтенсивним ароматом і ніжним шоколадно-ванільним смаком.



Подбали у закладі про кавоманів, що надають перевагу напоям із молоком. Тут для вас можуть зварити каву на безлактозному, кокосовому, мигдалевому, соєвому.



Зігрітися у прохолодні осінні дні та ще й отримати додаткову порцію вітамінів можна, випивши свіженького чаю із обліпихи, журавлини, малини чи апельсину із медом.



Приділили чимало уваги й солодощам – їх для «Starcup» готують кондитери ресторану «Black Gold». Горішки, печиво, макаруни, еклери, тарти, чізкейки… Усе просто тане в роті, але обережно, попереджає бариста, – це настільки смачно, що важко зупинитися.



– Наш бестселер – горішки зі згущеним молоком, – ділиться Тетяна. – Мабуть, через те, що нагадують усім про дитинство. А ще людям полюбилося наше крафтове морозиво, яке подаємо у ріжку.



– Шоколадне – моє улюблене, – підхоплює розмову одна з гостей Юлія, для якої бариста саме варила два капучино на кокосовому молоці. – Тут дуже смачно, без перебільшень, а ще – у кав’ярні зручне розташування і крутезна атмосфера.



У планах – відкриття нової кав’ярні «Starcup» на проспекті Соборності, «фішки» якої обіцяють анонсувати згодом. Тому стежте на новинами закладу у



Працює «Starcup» із понеділка до четверга з 8:00 до 21:00, у п’ятницю – із 8:00 до 22:00, у суботу – із 9:00 до 22:00, у неділю – із 11:00 до 22:00.



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