У Луцьку на Київському майдані затримали голого чоловіка





Про це Інформаційному агентству



Подію прокоментували у пресслужбі патрульної поліції, зазначивши, що дійсно 1 жовтня патрульним надійшов виклик про те, що поблизу ОДА на Київському майдані знаходився громадянин без одягу. Також очевидці розповідали, що чоловік збуджено себе поводив.



Патрульні, які прибули на місце події викликали "швидку". Також із чоловіком працювали слідчі Луцького відділення поліції.



Фото опублікував у фейсбуці користувач Анатолій Котляревський.



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