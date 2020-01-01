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У Луцьку на Київському майдані затримали голого чоловіка

У Луцьку на Київському майдані затримали голого чоловіка
У Луцьку на одній із центральних площ міста затримали чоловіка, який гуляв голяка.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Подію прокоментували у пресслужбі патрульної поліції, зазначивши, що дійсно 1 жовтня патрульним надійшов виклик про те, що поблизу ОДА на Київському майдані знаходився громадянин без одягу. Також очевидці розповідали, що чоловік збуджено себе поводив.

Патрульні, які прибули на місце події викликали "швидку". Також із чоловіком працювали слідчі Луцького відділення поліції.

Фото опублікував у фейсбуці користувач Анатолій Котляревський.
У Луцьку на Київському майдані затримали голого чоловіка

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Теги: голий чоловік, Луцьк
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