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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У МОЗ розповіли, скільки залишилося ліжко-місць для хворих на коронавірус

У МОЗ розповіли, скільки залишилося ліжко-місць для хворих на коронавірус
В Україні станом на 3 жовтня 16 745 хворих на коронавірус перебувають у лікарнях. Усього по країні для них передбачено 37 тисяч ліжко-місць, а максимально цю кількість зможуть збільшити до 50 тисяч.

Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, у липня кількість хворих на COVID-19, які перебували у лікарнях, становила 3,5 тисячі, пише "Суспільне".

"Майже у п'ять разів збільшилася кількість людей, які одночасно перебувають у лікарнях. Наша медична система має межу, якби ми не збільшували кількість ліжок. На сьогодні — це 37 тисяч. Максимально, ми можемо збільшити їх до 50 тисяч. Бо ми не можемо забрати ліжка, які відведені під лікування інфарктів, інсультів, онкологічних хворих або з пологових будинків", — сказав він.

За словами очільника МОЗ, із передбачених 37 тисяч ліжко-місць, 30 тисяч уже введені в дію. Він також висловив думку, що через недотримання людьми карантинних правил, вже цього тижня може фіксуватися понад 5 тисяч нових випадків COVID-19 щодня.

"Я думаю, якщо ми не переглянемо своє ставлення до правил нової реальності, то будемо швидко зростати. Минулого тижня фіксувалося понад 4 тисячі (нових хворих щодня - ред.). Фактично впевнений, що цього тижня ми перейдемо позначку у п'ять тисяч", - сказав Степанов.

Міністр наголосив, що при добовій кількості у чотири тисячі нових хворих ситуація вже є напруженою. І додав, що в медичної системи є межа, як по ліжках, так і по кількості медичних працівників.

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Теги: коронавірус, ліжко-місця, Україна
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