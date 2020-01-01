Де у Луцьку та на Волині не буде світла 6 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 жовтня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1.
09:00 - 17:00
АТС с. Білин, будинок культури с. Білин с. Білин, вул. Садова
2. 09:00 -17:00
ФОП Гонтарук В.І. кіоск с. Зимне, вул. Молодіжна, школа с. Зимне с. Зимне, вул. Молодіжна, Зелена, Монастирська, Тиха, Приміська
Горохівський район
1
9:00-17:00
Церква,ФОП Мазурик Іван Степанович
ФОП Казмірук Л.Д.
ФГ "Артем",Підприємство "Укрпошта"
ПАТ"Укртелеком", Колодежинська сільська рада с. Колодежі:
вул. Шкільна,
вул. Зелена
вул. Центральна 68,69
Іваничівський район
1
Чистка траси
9:30-16:30
Школа
Дитсадок
с. Грибовиця, вул. Шевченка
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2,Л-3, Л-4 від КТП-87
Чистка траси 9:00-17:00 М-н Приймачок, М-н Макс
Пожежна, МТС вул.Заводська UMS
ПрАТ "КИЇВСТАР " смт. Іваничі, вул. Шевченка, вул. Будівельна, вул. Заводська
3. КТП-152
к/р КТП 10:00-17:00 ФГ ''ВЕРЕСТ'' с. Тишковичі, ферма
Камінь-Каширський район
1. КТП-315 09:00-16:00 Автопарк, Промбаза ,ТзОВ "Спільне Укр-Нім під ПСВ Волинь» м.Камінь-Каширський Вул Першого Травня
2. ПЛ-0,4 кВ Л-5 КТП-29 09:00-17:00 м.Камінь-Каширський Вул Ватутіна
3. КТП-220 09:40-17:00 Школа, Шк. їдальня ,Дит. Садок, Дит. садок (кухня), Шк. Котельня, ПАТ „Укртелеком” Волинська філія АТС, С/Рада,будинок культури, Амбулаторія, П-ць Дрипа Анатолій Степанович, ССТ Сошично-магазини с.Карасин Вул Молодіжна, Вул Шевченка, Вул Незалежності,
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
смт.Цумань
вул.Лісна,
вул. Волошкова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-177 9:00-17:00
с.Завітне
вул.Шевченка,
вул.Набережна,
3 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-384 9:00-17:00
с.Дачне вул.О.Кошового.
с.Дачне
вул.О.Кошового,
вул.Миру,1-24
вул.Дружби,
4 КТП-235 10:00-16:00
ПП "Корсар" – виробниче приміщення
с.Небіжка
вул.Котляревського,буд.16-28,43,
вул. Озерцівська
вул. Нова
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Солов'янчук А.Ф, Ковельське Райво
Ковельське СЛАТ "Тур", ФО Ющик С.Я.
ФОП Ревчук В.О., ФОП Спичак М.І.
Дубівське СТ, Ковельське МТМО
Церква, Релігійна грома ЄХБ Скулин
ФОП Коваль О.С., ДП «Ков. Лісове господарство»
ФОП Хороших О.А., С/Р Скулин
СВК"Світанок", ФОП Яцків Г.М.
Ф.о. Хом'як О.Я., ФОП Приступа А.В
ФОП Ткачук О.В., Вол.дирекція УДППЗ
ПАТ"Укртелеком", Ковельське п-во вет.медицини
с.Скулин
с.Білин
с.Стеблі
2. ПЛ-0,4кВ від КТП №430 9:00-17:00 Ковельський міський відділ освіти
ПТМ"Ковельтепло", Ковельське РЖКП №2
ОСББ "Вікторія- Ковель", ПрАТ"Волиньнасінтрав", ПТМ"Ковельтепло"
Ковельський міський відділ освіти
ФОП Лисюк Валентин Петрович
ТзОВ" Ковельський хлібокомбінат"
ФОП Шевчик Віктор Тимофійович
ФОП Кисляк Віра Василівна
ФОП Шпачук Віктор Петрович
ФОП Жилка Галина Маркіянівна
ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", ФО Давидюк Тетяна Миколаївна, Ф.О.Семерей Андрій Сергійович
Волинський обласний навчально-курсовий комбінат, Свято-Введенський храм УПЦ
ФОП Романюк Василь Андрійович
ВДАІ УМВС України у Волинській області ПАТ "Волиньгаз", Філія УМГ "Львівтрансгаз" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", ФОП Рахлінський Юрій Миколайович, Ф.О.Чорпіта Наталія Артемівна м.Ковель, вул.Володимирська,1, 2,4, вул.М.Левицького, вул. Макаренка, вул.Набережна, вул.Брестська,7
Локачинський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-24 9:00-17:00 Дит.садок
Школа с.Марковичі вул.Л.Українки
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-218 9:00-17:00 с.Привітне вул.Садова
місто Луцьк
1. 13.30-17.00
Фірма «Сенс» РУ-04
абонентське
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-201 8:00-17:00 ФОП Мороз Володимир Миколайович
с.Столенські Смоляри
2. КТП-279 чистка траси 8:00-17:00 c.Заглинки (Глинянка)
3. КТП-467 8:00-17:00 Сільська рада с. Вишнів
с.Вишнів
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ
Л-7
ЗТП-46 9:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Шопена 9,2-20
вул.Мазепи
вул.Героїв Крут
вул.Ломоносова 1-11,2-10
вул.Кисиля 1-3а,2-12
2. ПЛ-0,4 кВ Л-7, Л-6
КТП-93 9:00-17:00 м.Нововолинськ
вул. Заводська,
пров. Крайній
пр. Дружби 10
Ратнівський район
1 КТП-97 Л-2
13:00 -14:00 ФОП Савчук Тетяна Антонівна
Ощадбанк, магазин Каштан,Соничко,
РАТНІВСЬКА РАЙОННА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ смт Ратне вул. Каштанова частково Центральна
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
2 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище (коледж, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”) м.Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1б-3а, Січових Стрільців
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-198 9:00-17:00 с.Вітоніж (корівник, молокопункт, млин, телятник, конюшня)
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж (торговий кіоск) с.Вітоніж, вул.1 Травня, Миру
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж, вул.Першотравнева
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз (магазини, магазин, ГРП) с.Навіз, вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-278 9:00-17:00 с.Літогоща (ФАП, магазин, школа, клуб, шкільна майстерня, АТС) с.Літогоща, вул.І.Франка, Лугова
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище вул.Калнишевського, Квітнева, Міцкевича, І.Богуна, Гагаріна, 2-32, Симоненка, 12-26, 13-21
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище, вул.Польова
10 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Малинівка, с.Мар’янівка, с.Трилісці, с.Линівка (повністю) с.Малинівка, с.Мар’янівка, с.Трилісці, с.Линівка (повністю)
11 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
с. Буцинь, вул. Дубіка, Ювілейна
Турійський район
1. 10:00-16:30
с. Мочулки
2. 10:00-16:30
с. Перевісся
3. 10:00-16:30
ВСАТ «Срібниця» - пилорама, дім молитви ХВЄ с.Обеніжи
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1.
09:00 - 17:00
АТС с. Білин, будинок культури с. Білин с. Білин, вул. Садова
2. 09:00 -17:00
ФОП Гонтарук В.І. кіоск с. Зимне, вул. Молодіжна, школа с. Зимне с. Зимне, вул. Молодіжна, Зелена, Монастирська, Тиха, Приміська
Горохівський район
1
9:00-17:00
Церква,ФОП Мазурик Іван Степанович
ФОП Казмірук Л.Д.
ФГ "Артем",Підприємство "Укрпошта"
ПАТ"Укртелеком", Колодежинська сільська рада с. Колодежі:
вул. Шкільна,
вул. Зелена
вул. Центральна 68,69
Іваничівський район
1
Чистка траси
9:30-16:30
Школа
Дитсадок
с. Грибовиця, вул. Шевченка
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2,Л-3, Л-4 від КТП-87
Чистка траси 9:00-17:00 М-н Приймачок, М-н Макс
Пожежна, МТС вул.Заводська UMS
ПрАТ "КИЇВСТАР " смт. Іваничі, вул. Шевченка, вул. Будівельна, вул. Заводська
3. КТП-152
к/р КТП 10:00-17:00 ФГ ''ВЕРЕСТ'' с. Тишковичі, ферма
Камінь-Каширський район
1. КТП-315 09:00-16:00 Автопарк, Промбаза ,ТзОВ "Спільне Укр-Нім під ПСВ Волинь» м.Камінь-Каширський Вул Першого Травня
2. ПЛ-0,4 кВ Л-5 КТП-29 09:00-17:00 м.Камінь-Каширський Вул Ватутіна
3. КТП-220 09:40-17:00 Школа, Шк. їдальня ,Дит. Садок, Дит. садок (кухня), Шк. Котельня, ПАТ „Укртелеком” Волинська філія АТС, С/Рада,будинок культури, Амбулаторія, П-ць Дрипа Анатолій Степанович, ССТ Сошично-магазини с.Карасин Вул Молодіжна, Вул Шевченка, Вул Незалежності,
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
смт.Цумань
вул.Лісна,
вул. Волошкова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-177 9:00-17:00
с.Завітне
вул.Шевченка,
вул.Набережна,
3 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-384 9:00-17:00
с.Дачне вул.О.Кошового.
с.Дачне
вул.О.Кошового,
вул.Миру,1-24
вул.Дружби,
4 КТП-235 10:00-16:00
ПП "Корсар" – виробниче приміщення
с.Небіжка
вул.Котляревського,буд.16-28,43,
вул. Озерцівська
вул. Нова
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Солов'янчук А.Ф, Ковельське Райво
Ковельське СЛАТ "Тур", ФО Ющик С.Я.
ФОП Ревчук В.О., ФОП Спичак М.І.
Дубівське СТ, Ковельське МТМО
Церква, Релігійна грома ЄХБ Скулин
ФОП Коваль О.С., ДП «Ков. Лісове господарство»
ФОП Хороших О.А., С/Р Скулин
СВК"Світанок", ФОП Яцків Г.М.
Ф.о. Хом'як О.Я., ФОП Приступа А.В
ФОП Ткачук О.В., Вол.дирекція УДППЗ
ПАТ"Укртелеком", Ковельське п-во вет.медицини
с.Скулин
с.Білин
с.Стеблі
2. ПЛ-0,4кВ від КТП №430 9:00-17:00 Ковельський міський відділ освіти
ПТМ"Ковельтепло", Ковельське РЖКП №2
ОСББ "Вікторія- Ковель", ПрАТ"Волиньнасінтрав", ПТМ"Ковельтепло"
Ковельський міський відділ освіти
ФОП Лисюк Валентин Петрович
ТзОВ" Ковельський хлібокомбінат"
ФОП Шевчик Віктор Тимофійович
ФОП Кисляк Віра Василівна
ФОП Шпачук Віктор Петрович
ФОП Жилка Галина Маркіянівна
ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", ФО Давидюк Тетяна Миколаївна, Ф.О.Семерей Андрій Сергійович
Волинський обласний навчально-курсовий комбінат, Свято-Введенський храм УПЦ
ФОП Романюк Василь Андрійович
ВДАІ УМВС України у Волинській області ПАТ "Волиньгаз", Філія УМГ "Львівтрансгаз" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", ФОП Рахлінський Юрій Миколайович, Ф.О.Чорпіта Наталія Артемівна м.Ковель, вул.Володимирська,1, 2,4, вул.М.Левицького, вул. Макаренка, вул.Набережна, вул.Брестська,7
Локачинський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-24 9:00-17:00 Дит.садок
Школа с.Марковичі вул.Л.Українки
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-218 9:00-17:00 с.Привітне вул.Садова
місто Луцьк
1. 13.30-17.00
Фірма «Сенс» РУ-04
абонентське
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-201 8:00-17:00 ФОП Мороз Володимир Миколайович
с.Столенські Смоляри
2. КТП-279 чистка траси 8:00-17:00 c.Заглинки (Глинянка)
3. КТП-467 8:00-17:00 Сільська рада с. Вишнів
с.Вишнів
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ
Л-7
ЗТП-46 9:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Шопена 9,2-20
вул.Мазепи
вул.Героїв Крут
вул.Ломоносова 1-11,2-10
вул.Кисиля 1-3а,2-12
2. ПЛ-0,4 кВ Л-7, Л-6
КТП-93 9:00-17:00 м.Нововолинськ
вул. Заводська,
пров. Крайній
пр. Дружби 10
Ратнівський район
1 КТП-97 Л-2
13:00 -14:00 ФОП Савчук Тетяна Антонівна
Ощадбанк, магазин Каштан,Соничко,
РАТНІВСЬКА РАЙОННА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ смт Ратне вул. Каштанова частково Центральна
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
2 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище (коледж, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”) м.Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1б-3а, Січових Стрільців
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-198 9:00-17:00 с.Вітоніж (корівник, молокопункт, млин, телятник, конюшня)
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж (торговий кіоск) с.Вітоніж, вул.1 Травня, Миру
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж, вул.Першотравнева
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз (магазини, магазин, ГРП) с.Навіз, вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-278 9:00-17:00 с.Літогоща (ФАП, магазин, школа, клуб, шкільна майстерня, АТС) с.Літогоща, вул.І.Франка, Лугова
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище вул.Калнишевського, Квітнева, Міцкевича, І.Богуна, Гагаріна, 2-32, Симоненка, 12-26, 13-21
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище, вул.Польова
10 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Малинівка, с.Мар’янівка, с.Трилісці, с.Линівка (повністю) с.Малинівка, с.Мар’янівка, с.Трилісці, с.Линівка (повністю)
11 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
с. Буцинь, вул. Дубіка, Ювілейна
Турійський район
1. 10:00-16:30
с. Мочулки
2. 10:00-16:30
с. Перевісся
3. 10:00-16:30
ВСАТ «Срібниця» - пилорама, дім молитви ХВЄ с.Обеніжи
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