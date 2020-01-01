Де у Луцьку та на Волині не буде світла 6 жовтня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 жовтня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1.09:00 - 17:00АТС с. Білин, будинок культури с. Білин с. Білин, вул. Садова2. 09:00 -17:00ФОП Гонтарук В.І. кіоск с. Зимне, вул. Молодіжна, школа с. Зимне с. Зимне, вул. Молодіжна, Зелена, Монастирська, Тиха, Приміська9:00-17:00Церква,ФОП Мазурик Іван СтепановичФОП Казмірук Л.Д.ФГ "Артем",Підприємство "Укрпошта"ПАТ"Укртелеком", Колодежинська сільська рада с. Колодежі:вул. Шкільна,вул. Зеленавул. Центральна 68,69Чистка траси9:30-16:30ШколаДитсадокс. Грибовиця, вул. Шевченка2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2,Л-3, Л-4 від КТП-87Чистка траси 9:00-17:00 М-н Приймачок, М-н МаксПожежна, МТС вул.Заводська UMSПрАТ "КИЇВСТАР " смт. Іваничі, вул. Шевченка, вул. Будівельна, вул. Заводська3. КТП-152к/р КТП 10:00-17:00 ФГ ''ВЕРЕСТ'' с. Тишковичі, ферма1. КТП-315 09:00-16:00 Автопарк, Промбаза ,ТзОВ "Спільне Укр-Нім під ПСВ Волинь» м.Камінь-Каширський Вул Першого Травня2. ПЛ-0,4 кВ Л-5 КТП-29 09:00-17:00 м.Камінь-Каширський Вул Ватутіна3. КТП-220 09:40-17:00 Школа, Шк. їдальня ,Дит. Садок, Дит. садок (кухня), Шк. Котельня, ПАТ „Укртелеком” Волинська філія АТС, С/Рада,будинок культури, Амбулаторія, П-ць Дрипа Анатолій Степанович, ССТ Сошично-магазини с.Карасин Вул Молодіжна, Вул Шевченка, Вул Незалежності,1. 9:00-17:00смт.Цуманьвул.Лісна,вул. Волошкова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-177 9:00-17:00с.Завітневул.Шевченка,вул.Набережна,3 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-384 9:00-17:00с.Дачне вул.О.Кошового.с.Дачневул.О.Кошового,вул.Миру,1-24вул.Дружби,4 КТП-235 10:00-16:00ПП "Корсар" – виробниче приміщенняс.Небіжкавул.Котляревського,буд.16-28,43,вул. Озерцівськавул. Нова1. 9:00-17:00ФОП Солов'янчук А.Ф, Ковельське РайвоКовельське СЛАТ "Тур", ФО Ющик С.Я.ФОП Ревчук В.О., ФОП Спичак М.І.Дубівське СТ, Ковельське МТМОЦерква, Релігійна грома ЄХБ СкулинФОП Коваль О.С., ДП «Ков. Лісове господарство»ФОП Хороших О.А., С/Р СкулинСВК"Світанок", ФОП Яцків Г.М.Ф.о. Хом'як О.Я., ФОП Приступа А.ВФОП Ткачук О.В., Вол.дирекція УДППЗПАТ"Укртелеком", Ковельське п-во вет.медицинис.Скулинс.Білинс.Стеблі2. ПЛ-0,4кВ від КТП №430 9:00-17:00 Ковельський міський відділ освітиПТМ"Ковельтепло", Ковельське РЖКП №2ОСББ "Вікторія- Ковель", ПрАТ"Волиньнасінтрав", ПТМ"Ковельтепло"Ковельський міський відділ освітиФОП Лисюк Валентин ПетровичТзОВ" Ковельський хлібокомбінат"ФОП Шевчик Віктор ТимофійовичФОП Кисляк Віра ВасилівнаФОП Шпачук Віктор ПетровичФОП Жилка Галина МаркіянівнаПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", ФО Давидюк Тетяна Миколаївна, Ф.О.Семерей Андрій СергійовичВолинський обласний навчально-курсовий комбінат, Свято-Введенський храм УПЦФОП Романюк Василь АндрійовичВДАІ УМВС України у Волинській області ПАТ "Волиньгаз", Філія УМГ "Львівтрансгаз" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", ФОП Рахлінський Юрій Миколайович, Ф.О.Чорпіта Наталія Артемівна м.Ковель, вул.Володимирська,1, 2,4, вул.М.Левицького, вул. Макаренка, вул.Набережна, вул.Брестська,7Локачинський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-24 9:00-17:00 Дит.садокШкола с.Марковичі вул.Л.Українки2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-218 9:00-17:00 с.Привітне вул.Садова1. 13.30-17.00Фірма «Сенс» РУ-04абонентськеВимкнень споживачів не заплановано1. КТП-201 8:00-17:00 ФОП Мороз Володимир Миколайовичс.Столенські Смоляри2. КТП-279 чистка траси 8:00-17:00 c.Заглинки (Глинянка)3. КТП-467 8:00-17:00 Сільська рада с. Вишнівс.ВишнівВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВЛ-7ЗТП-46 9:00-17:00 м.Нововолинськвул.Шопена 9,2-20вул.Мазепивул.Героїв Крутвул.Ломоносова 1-11,2-10вул.Кисиля 1-3а,2-122. ПЛ-0,4 кВ Л-7, Л-6КТП-93 9:00-17:00 м.Нововолинськвул. Заводська,пров. Крайнійпр. Дружби 101 КТП-97 Л-213:00 -14:00 ФОП Савчук Тетяна АнтонівнаОщадбанк, магазин Каштан,Соничко,РАТНІВСЬКА РАЙОННА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ смт Ратне вул. Каштанова частково Центральна1 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)2 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище (коледж, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”) м.Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1б-3а, Січових Стрільців3 ПЛ-0,4 кВ КТП-198 9:00-17:00 с.Вітоніж (корівник, молокопункт, млин, телятник, конюшня)4 ПЛ-0,4 кВ КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж (торговий кіоск) с.Вітоніж, вул.1 Травня, Миру5 ПЛ-0,4 кВ КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж, вул.Першотравнева6 ПЛ-0,4 кВ КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз (магазини, магазин, ГРП) с.Навіз, вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна7 ПЛ-0,4 кВ КТП-278 9:00-17:00 с.Літогоща (ФАП, магазин, школа, клуб, шкільна майстерня, АТС) с.Літогоща, вул.І.Франка, Лугова8 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище вул.Калнишевського, Квітнева, Міцкевича, І.Богуна, Гагаріна, 2-32, Симоненка, 12-26, 13-219 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище, вул.Польова10 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Малинівка, с.Мар’янівка, с.Трилісці, с.Линівка (повністю) с.Малинівка, с.Мар’янівка, с.Трилісці, с.Линівка (повністю)11 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)1. 10:00-16:00с. Буцинь, вул. Дубіка, Ювілейна1. 10:00-16:30с. Мочулки2. 10:00-16:30с. Перевісся3. 10:00-16:30ВСАТ «Срібниця» - пилорама, дім молитви ХВЄ с.Обеніжи