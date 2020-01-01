У Ковельському районі двоє чоловіків обікрали односельчанку

Волинські поліцейські за вихідні розкрили десять крадіжок.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.У Ковельському районі оперативники спільно із співробітниками сектору реагування викрили двох жителів району 39 та 57 років, які обікрали односельчанку на майже 3 тисячі гривень.У Локачинському районі поліцейські знайшли 33-річну зловмисницю, котра викрала велосипед.Луцькі поліцейські розкрили три крадіжки: одну із магазину та дві із помешкань громадян. У Нововолинську поліція встановила трьох зловмисників за скоєння крадіжок: зафіксовано два факти викрадення із магазинів міста та один – крадіжка грошей у потерпілого.Маневицькі поліцейські встановили особу зловмисника, який проник у помешкання місцевого жителя та викрав гроші. Аналогічний злочин розкрили і Володимир-Волинські поліцейські.Частину викрадених цінностей правоохоронці вилучили та повернуть власникам. За усіма фактами крадіжок відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.