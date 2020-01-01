Вихователям дитячих садків підвищать зарплати: коли і на скільки вони зростуть

У проєкті держбюджету на 2021 рік заклали збільшення впродовж року зарплати вихователів дитсадків у середньому від 8 до 11 тисяч гривень.Про це повідомив т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет, - повідомляє Міносвіти.«Дошкільна освіта – перша ланка системи безперервної освіти, що закладає підґрунтя розвитку особистості дитини, формування її цінностей, взаємодії з оточенням, є передумовою її самореалізації в подальшому навчанні та розвитку впродовж життя. Наразі триває розроблення нового стандарту дошкільної освіти», – зазначив Сергій Шкарлет.Він розповів, що комплексне реформування дошкільної освіти передбачатиме:- забезпечення доступності освіти для дітей раннього та дошкільного віку,- підвищення якості педагогічних кадрів та їх мотивації,- оновлення змісту та організації освітнього процесу,- створення безпечного та мотиваційного освітнього середовища,- запровадження систематичних моніторингів та оцінки якості дошкільної освіти,- вдосконалення системи управління та фінансування дошкільної освіти.Щодо підвищення заробітної плати т.в.о. Міністра освіти і науки нагадав, що з 1 січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників галузі освіти і науки збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%.Так, середня розрахункова заробітна плата завідувача закладу дошкільної освіти на сьогодні становить 9 тис. 262 грн, із січня 2021 року збільшиться до 11 тис. 114 грн, із липня 2021 року – 12 тис. 042 гривні.Середня розрахункова зарплата молодого вихователя без категорії та з малим стажем роботи з вересня 2020 року становить 6 тис. 534 грн, із січня 2021 року становитиме 7 тис. 839 грн, із липня 2021 року – 8 тис. 494 грн.Вихователь першої категорії з вересня 2020 року отримує середньомісячну розрахункову зарплату в розмірі 8 тис. 705 грн, із січня 2021 року вона становитиме 10 тис. 445 грн, із липня 2021 року – 11 тис. 317 грн.У вихователя вищої категорії з вересня 2020 року середня розрахункова заробітна плата становить 9 тис. 280 грн, із січня 2021 року підвищиться до 11 тис. 134 грн, із липня 2021 року – 12 тис. 065 грн.Середня розрахункова заробітна плата музичного керівника вищої категорії у вересні 2020 року становить 8 тис. 129 грн, із січня 2021 року – 9 тис. 754 грн, із липня 2021 року – 10 тис. 569 грн.