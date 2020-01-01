Запропонував роботу за кордоном: волинянин «кинув» на гроші двох чоловіків





Про це



У Любешівському районі поліція викрила 22-річного місцевого жителя, який ошукав дох земляків. Під приводом працевлаштування за кордоном зловмисник видурив по тисячі гривень із кожного.



Окрім цього, у Луцьку шахраї ошукали 38-річну місцеву жительку. Під приводом надання реабілітаційних процедур особам хворим на ДЦП зловмисники видурили у волинянки 4 тис. 500 грн. Співробітники поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 28-річний киянин, а 31-річний лучанин, зловживаючи довірою персоналу, умисно не оплатив послуги за надання в оренду готельного номеру. Сума завданих збитків – 4 тис. грн.



У п’ятницю, 2 жовтня, до поліції звернувся 42-річниий житель Одеси. Чоловік повідомив, що його ошукали під час купівлі холодильника через Інтернет. Заявник перерахував продавцеві понад 10 тис. грн., натомість замість нового отримав холодильник, що був у використанні, іншої моделі та іншого виробника. Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 38-річний житель Нововолинська.



За усіма фактами шахрайств тривають досудові розслідування, розпочаті за ст. 190 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, Нововолинську та Любешівському районі зафіксували випадки шахрайства.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.У Любешівському районі поліція викрила 22-річного місцевого жителя, який ошукав дох земляків. Під приводом працевлаштування за кордоном зловмисник видурив по тисячі гривень із кожного.Окрім цього, у Луцьку шахраї ошукали 38-річну місцеву жительку. Під приводом надання реабілітаційних процедур особам хворим на ДЦП зловмисники видурили у волинянки 4 тис. 500 грн. Співробітники поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 28-річний киянин, а 31-річний лучанин, зловживаючи довірою персоналу, умисно не оплатив послуги за надання в оренду готельного номеру. Сума завданих збитків – 4 тис. грн.У п’ятницю, 2 жовтня, до поліції звернувся 42-річниий житель Одеси. Чоловік повідомив, що його ошукали під час купівлі холодильника через Інтернет. Заявник перерахував продавцеві понад 10 тис. грн., натомість замість нового отримав холодильник, що був у використанні, іншої моделі та іншого виробника. Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 38-річний житель Нововолинська.За усіма фактами шахрайств тривають досудові розслідування, розпочаті за ст. 190 Кримінального кодексу України.

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