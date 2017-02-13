Юні волинські біатлоністи вдало виступили на всеукраїнських змаганнях
Сьогодні, 14:49
У Києві відбулися Всеукраїнські змагання з літнього біатлону, у яких дебютували волинські спортсмени.
Про це розповів Суспільному голова правління федерації біатлону у Луцьку Василь Покотилець.
Змагання відбувалися серед юнаків та дівчат 2007-2008 років народження. Всеукраїнський турнір був присвячений пам'яті спортивного журналіста О.Мащенко.
"Юні волинські біатлоністи показали хороший результат, продемонстрували дуже влучну стрільбу на вогневих рубежах і хороший та швидкий біг", - каже Голова правління федерації біатлону у Луцьку Василь Покотилець.
Так, у змаганнях взяли участь понад 100 спортсменів з п'яти регіонів України.
Анастасія Марусик посіла четверте місце серед дівчат. Серед хлопців - Антон Денисенко посів шосте місце, а Кирило Кульчицький - восьме.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів Суспільному голова правління федерації біатлону у Луцьку Василь Покотилець.
Змагання відбувалися серед юнаків та дівчат 2007-2008 років народження. Всеукраїнський турнір був присвячений пам'яті спортивного журналіста О.Мащенко.
"Юні волинські біатлоністи показали хороший результат, продемонстрували дуже влучну стрільбу на вогневих рубежах і хороший та швидкий біг", - каже Голова правління федерації біатлону у Луцьку Василь Покотилець.
Так, у змаганнях взяли участь понад 100 спортсменів з п'яти регіонів України.
Анастасія Марусик посіла четверте місце серед дівчат. Серед хлопців - Антон Денисенко посів шосте місце, а Кирило Кульчицький - восьме.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Юні волинські біатлоністи вдало виступили на всеукраїнських змаганнях
Сьогодні, 14:49
Як удосконалити схему руху транспорту у центрі Луцька: поради і аргументи експерта. ВІДЕО
Сьогодні, 14:19