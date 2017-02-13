Юні волинські біатлоністи вдало виступили на всеукраїнських змаганнях





Про це розповів Василь Покотилець.



Змагання відбувалися серед юнаків та дівчат 2007-2008 років народження. Всеукраїнський турнір був присвячений пам'яті спортивного журналіста О.Мащенко.



"Юні волинські біатлоністи показали хороший результат, продемонстрували дуже влучну стрільбу на вогневих рубежах і хороший та швидкий біг", - каже Голова правління федерації біатлону у Луцьку Василь Покотилець.



Так, у змаганнях взяли участь понад 100 спортсменів з п'яти регіонів України.



Анастасія Марусик посіла четверте місце серед дівчат. Серед хлопців - Антон Денисенко посів шосте місце, а Кирило Кульчицький - восьме.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві відбулися Всеукраїнські змагання з літнього біатлону, у яких дебютували волинські спортсмени.Про це розповів Суспільному голова правління федерації біатлону у ЛуцькуЗмагання відбувалися серед юнаків та дівчат 2007-2008 років народження. Всеукраїнський турнір був присвячений пам'яті спортивного журналіста О.Мащенко."Юні волинські біатлоністи показали хороший результат, продемонстрували дуже влучну стрільбу на вогневих рубежах і хороший та швидкий біг", - каже Голова правління федерації біатлону у Луцьку Василь Покотилець.Так, у змаганнях взяли участь понад 100 спортсменів з п'яти регіонів України.посіла четверте місце серед дівчат. Серед хлопців -посів шосте місце, а- восьме.

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