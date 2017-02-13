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Юні волинські біатлоністи вдало виступили на всеукраїнських змаганнях

Юні волинські біатлоністи вдало виступили на всеукраїнських змаганнях
У Києві відбулися Всеукраїнські змагання з літнього біатлону, у яких дебютували волинські спортсмени.

Про це розповів Суспільному голова правління федерації біатлону у Луцьку Василь Покотилець.

Змагання відбувалися серед юнаків та дівчат 2007-2008 років народження. Всеукраїнський турнір був присвячений пам'яті спортивного журналіста О.Мащенко.

"Юні волинські біатлоністи показали хороший результат, продемонстрували дуже влучну стрільбу на вогневих рубежах і хороший та швидкий біг", - каже Голова правління федерації біатлону у Луцьку Василь Покотилець.

Так, у змаганнях взяли участь понад 100 спортсменів з п'яти регіонів України.

Анастасія Марусик посіла четверте місце серед дівчат. Серед хлопців - Антон Денисенко посів шосте місце, а Кирило Кульчицький - восьме.

Юні волинські біатлоністи вдало виступили на всеукраїнських змаганнях
Юні волинські біатлоністи вдало виступили на всеукраїнських змаганнях
Юні волинські біатлоністи вдало виступили на всеукраїнських змаганнях

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Теги: біатлон, спорт, Волинь
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