Взяли під варту волинянина, який намагався за 1000 доларів підкупити слідчого





Нагадаємо, у



Правоохоронець повідомив про пропозицію у встановленому порядку.

Чоловіка затримали у момент передачі коштів.



Йому повідомили про підозру у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 369 КК України, покарання – до 8 років позбавлення волі).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд обрав волинянину, який 1 жовтня надав слідчому одного із районних відділів поліції області 1000 доларів США хабара, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 168 тисяч гривень.Нагадаємо, у такий спосіб волинянин хотів залагодити зі слідчим питання щодо повернення автомобіля , вилученого у ході досудового розслідування факту незаконної порубки лісу, - інформує пресслужба обласної прокуратури.Правоохоронець повідомив про пропозицію у встановленому порядку.Чоловіка затримали у момент передачі коштів.Йому повідомили про підозру у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 369 КК України, покарання – до 8 років позбавлення волі).

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