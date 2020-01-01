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Взяли під варту волинянина, який намагався за 1000 доларів підкупити слідчого

Взяли під варту волинянина, який намагався за 1000 доларів підкупити слідчого
Суд обрав волинянину, який 1 жовтня надав слідчому одного із районних відділів поліції області 1000 доларів США хабара, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 168 тисяч гривень.

Нагадаємо, у такий спосіб волинянин хотів залагодити зі слідчим питання щодо повернення автомобіля, вилученого у ході досудового розслідування факту незаконної порубки лісу, - інформує пресслужба обласної прокуратури.

Правоохоронець повідомив про пропозицію у встановленому порядку.
Чоловіка затримали у момент передачі коштів.

Йому повідомили про підозру у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 369 КК України, покарання – до 8 років позбавлення волі).


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Теги: хабар, авто, слідчий, ГУНП, контрабанда лісу, суд
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