На Волині троє чоловіків крали метал на підприємстві
Сьогодні, 06:33
Ковельська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення трьома ковельчанами крадіжок.
Двоє 30-річних та 42-річний волиняни, кожен з яких уже неодноразово був судимий, підкопуючи паркан, у червні 2020 року кілька разів проникали на територію одного із будівельно-монтажних підприємств у Ковелі та крали арматуру з чорного металу, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Їх обвинувачують у вчинені за попередньою змовою групою осіб крадіжок, поєднаних із проникненням у сховище (ч.3 ст. 185 КК України), й невдовзі вони постануть перед судом.
Довідково: санкцією ч.3 ст. 185 ККУ за вчинення крадіжок, поєднаних із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
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Двоє 30-річних та 42-річний волиняни, кожен з яких уже неодноразово був судимий, підкопуючи паркан, у червні 2020 року кілька разів проникали на територію одного із будівельно-монтажних підприємств у Ковелі та крали арматуру з чорного металу, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Їх обвинувачують у вчинені за попередньою змовою групою осіб крадіжок, поєднаних із проникненням у сховище (ч.3 ст. 185 КК України), й невдовзі вони постануть перед судом.
Довідково: санкцією ч.3 ст. 185 ККУ за вчинення крадіжок, поєднаних із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
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