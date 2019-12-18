На Волині патрульні виявили автомобіль з пошкодженими номерами агрегатів





Так, 4 жовтня близько 18-ї години, патрульні помітили порушення правил дорожнього руху водієм Renault Kangoo, який рухався на автодрозі Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне поряд з поліцейським постом, - інформує патрульна поліція Волинської області.



Під час перевірки документів та огляду транспортного засобу, інспектори помітили знищені номери агрегатів кустарним методом.



Відтак, на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Ківерцівського відділу поліції. Наразі за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. ст. 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) КК України.



Транспортний засіб поставили на спецмайданчик.

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