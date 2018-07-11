5-річний хлопчик з Волині, якого сильно побив п'яний батько, – у важкому стані в реанімації





Про це розповіла Надія Катаман.



У відділенні реанімації та анестезіології перебуває 5-річний хлопчик. Лікарі кажуть, що його стан важкий. У дитини медики діагностували закриту черепно-мозкову травму важкого ступеня, струс мозку важкого ступеня, забій грудної клітки та черевної порожнини, правобічний пневмоторакс з подальшим дренуванням.



"Він виконує все і боїться сказати, що в нього болить. Хлопчик дуже наляканий, у нього емоційний стрес", - каже Надія Катаман.



Нагадаємо, що хлопчика та ще чотирьох його братів та сестер побив нетверезий батько. Про це лікарям розповіла матір дітей. Напередодні, 4 жовтня, вона разом з дітьми звернулася до Рожищенської районної лікарні.



Після огляду дітей направили до обласного дитячого територіального медичного об'єднання. Маму та дітей госпіталізували.



У трьох діток виявили синці. Мама з ними провела ніч в обласній дитячій лікарні у приймально-діагностичному відділенні. Сьогодні зранку їх виписали додому, - розповіла лікарка.



Ще одна дівчинка зі струсом мозку переведена у відділення неврології. Найважчий п'ятирічний хлопчик. Про переведення його з реанімації, поки не йдеться. Лікарі кажуть, що діти пробудуть у лікарні щонайменше тиждень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікарі волинської обласної лікарні розповіли про стан п'ятьох дітей, яких напередодні побив батько . Двох з них – госпіталізовані, одна дитина у реанімації.Про це розповіла Суспільному лікар-анестезіологУ відділенні реанімації та анестезіології перебуває 5-річний хлопчик. Лікарі кажуть, що його стан важкий. У дитини медики діагностували закриту черепно-мозкову травму важкого ступеня, струс мозку важкого ступеня, забій грудної клітки та черевної порожнини, правобічний пневмоторакс з подальшим дренуванням."Він виконує все і боїться сказати, що в нього болить. Хлопчик дуже наляканий, у нього емоційний стрес", - каже Надія Катаман.Нагадаємо, що хлопчика та ще чотирьох його братів та сестер побив нетверезий батько. Про це лікарям розповіла матір дітей. Напередодні, 4 жовтня, вона разом з дітьми звернулася до Рожищенської районної лікарні.Після огляду дітей направили до обласного дитячого територіального медичного об'єднання. Маму та дітей госпіталізували.У трьох діток виявили синці. Мама з ними провела ніч в обласній дитячій лікарні у приймально-діагностичному відділенні. Сьогодні зранку їх виписали додому, - розповіла лікарка.Ще одна дівчинка зі струсом мозку переведена у відділення неврології. Найважчий п'ятирічний хлопчик. Про переведення його з реанімації, поки не йдеться. Лікарі кажуть, що діти пробудуть у лікарні щонайменше тиждень.

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