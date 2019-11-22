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Податкова підозрює волинське будівельне підприємство у привласненні 1,9 мільйона бюджетних грошей

Податкова підозрює волинське будівельне підприємство у привласненні 1,9 мільйона бюджетних грошей
Податківці при проведенні аналітичного дослідження виявили ознаки здобуття злочинних доходів у сумі 1 млн 845 тис. гривень при виконанні угод публічних закупівель одним із будівельних підприємств Волині.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДПС у Волинській області.

Зокрема, встановили, що волинське ТзОВ як учасник публічних закупівель регулярно отримувало замовлення від бюджетних установ на виконання ремонтно-будівельних робіт.

При цьому впродовж грудня 2017–грудня 2019 років до актів виконаних робіт фірма внесла інформацію про витрати на оплату праці в сумі понад 2,9 млн гривень. Водночас встановили, що фактичні витрати на виплату заробітної плати та єдиного соціального внеску склали менше 1,1 мільйона гривень.

Саме цей момент має очевидні ознаки порушення правил визначення вартості робіт при складанні ціни пропозиції учасника конкурсних торгів та внесення до актів виконаних робіт недостовірної інформації. Це може бути пов’язано з незаконним вилученням коштів бюджетних установ в сумі 1 млн 845 тис. гривень на користь будівельного підприємства.

Тож до Єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронці внесли відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та розпочали досудове розслідування.

Фото ілюстративне


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Теги: податкова, Волинь, будівельне підприємство
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