У Луцьку автівка збила 18-річного хлопця
Сьогодні, 16:37
У Луцьку 4 жовтня на перехресті вулиць Гнідавська та Потебні сталась аварія.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Близько 20 години водій, керуючи автомобілем Skoda Fabia, наїхав на 18-річного хлопця, який перетинав проїжджу частину.
Внаслідок аварії хлопець отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у Луцьку міську клінічну лікарню.
Як повідомив у коментарі заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, хлопець наразі знаходиться у відділенні травматології. Його стан стабільний.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Близько 20 години водій, керуючи автомобілем Skoda Fabia, наїхав на 18-річного хлопця, який перетинав проїжджу частину.
Внаслідок аварії хлопець отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у Луцьку міську клінічну лікарню.
Як повідомив у коментарі заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, хлопець наразі знаходиться у відділенні травматології. Його стан стабільний.
Головне фото – ілюстративне.
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Коментарі 1
там знову не працював світлофор? він більше не працює, аніж працює
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