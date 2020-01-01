У Луцьку автівка збила 18-річного хлопця





Про це Інформаційному агентству



Близько 20 години водій, керуючи автомобілем Skoda Fabia, наїхав на 18-річного хлопця, який перетинав проїжджу частину.



Внаслідок аварії хлопець отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у Луцьку міську клінічну лікарню.



Як повідомив у коментарі заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, хлопець наразі знаходиться у відділенні травматології. Його стан стабільний.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 4 жовтня на перехресті вулиць Гнідавська та Потебні сталась аварія.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Близько 20 години водій, керуючи автомобілем Skoda Fabia, наїхав на 18-річного хлопця, який перетинав проїжджу частину.Внаслідок аварії хлопець отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у Луцьку міську клінічну лікарню.Як повідомив у коментарі заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарніхлопець наразі знаходиться у відділенні травматології. Його стан стабільний.Головне фото – ілюстративне.

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