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У Луцьку автівка збила 18-річного хлопця

У Луцьку автівка збила 18-річного хлопця
У Луцьку 4 жовтня на перехресті вулиць Гнідавська та Потебні сталась аварія.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Близько 20 години водій, керуючи автомобілем Skoda Fabia, наїхав на 18-річного хлопця, який перетинав проїжджу частину.

Внаслідок аварії хлопець отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у Луцьку міську клінічну лікарню.

Як повідомив у коментарі заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, хлопець наразі знаходиться у відділенні травматології. Його стан стабільний.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: аварія, Луцьк, хлопець
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Коментарі 1
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там знову не працював світлофор? він більше не працює, аніж працює
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