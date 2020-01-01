У місті на Волині через коронавірус закрили гімназію і дитсадок

Сьогодні, 5 жовтня 2020 року, відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Володимирі-Волинському, під час якого обговорили стан епідемічної ситуації у місті Володимирі-Волинському, пов’язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та продовження виконання протиепідемічних заходів відповідно до помаранчевого рівня епіднебезпеки.Про це інформує Володимир-Волинська міська рада.Проаналізувавши ситуацією, що склалась у окремих навчальних закладах міста, щодо поширення коронавірусної інфекції, управлінню освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради члени комісії ТЕБ та НС рекомендували із 6 по 12 жовтня включно перевести Володимир-Волинську гімназію імені Олександра Цинкаловського на дистанційну форму навчання.Також із 6 до 16 жовтня вирішили призупинити навчально–виховний процес у закладі дошкільної освіти №3 ”Сонечко”.Директори цих закладів мають забезпечити проведення дезінфекції приміщень і усіх меблів хлоровмісними препаратами та постійно проводити моніторинг стану здоров’я дітей та працівників.Нагадаємо, станом на кінець минулого тижня (2 жовтня) було відомо, що в області захворіло більше 180 осіб з числа персоналу шкіл та більше 60 учнів. Випадки захворювань зареєстровані у всіх районах області. На самоізоляції станом на 2 жовтня перебували понад 1 600 учнів, понад 92 особи з числа персоналу.